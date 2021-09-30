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電動車製造商Lucid資金到位 有望實現明後兩年量產目標

電動車製造商Lucid資金到位 有望實現明後兩年量產目標 (圖片：AFP)
電動車製造商Lucid資金到位 有望實現明後兩年量產目標 (圖片：AFP)

電動豪車製造商 Lucid 執行長 Peter Rawlinson 周三（28 日）將實現 2022 年與 2023 年的產量目標，並正在努力完成今年 577 輛電動車的交付目標。

Peter Rawlinson 說，Lucid 今年透過與空殼公司 Churchill Capital IV Corp 合併的方式上市，已獲得到明年年底前生產電動車所需的 44 億美元資金，有望實現 2022 年 2 萬輛、2023 年 5 萬輛電動車的生產目標。

Rawlinson 說，但目前的資金仍不足以讓公司推出另一款全新 SUV 車型 Gravity。Lucid 預計在 2023 年年底才發表該款 SUV。

電動車的領先的關鍵在車用電池技術，對於競爭對手特斯拉的 Tabless 4860 車用電池，Rawlinson 表示，該項技術的確是推動電動車發展的一大助力，但目前尚未看到實際成果，認為該技術僅停在構想階段。

Rawlinson 也說，Lucid 也將在適當的時間點組成車用電池團隊，研發所有車用電池規格。

Rawlinson 表示，發展家車用電池是一項「合理的賭注」，在未來一年內，汽車製造業的晶片短缺將獲得緩解，呼應特斯拉執行長馬斯克日前的說法，新的半導體工廠正在建設，就意味著短缺問題只是暫時的。

Lucid 表示，旗下旗艦電動車款 Lucid Air Dream Edition 將於 10 月底將開始出貨，售價 16.9 萬美元，計畫將生產 520 輛，而平價款電動車則緊接在後，有望於 11 月交車，目前已收到 1.3 萬份訂單。

截稿前，Lucid(LCID-US) 周三早盤股價大漲 6.28%，每股暫報 26.12 美元，特斯拉 (TSLA-US) 股價上漲 0.35%，每股暫報 780.30 美元

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