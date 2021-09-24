〈美股盤後〉恒大危機降溫 道瓊漲逾500點

週四 (23 日) 華爾街關注白宮半導體峰會，對恒大危機擔憂有所緩解，加上投資人早已就聯準會縮減購債 (Taper) 消息做出反應，美股四大指數齊揚，Salesforce 領漲之下，道瓊終場收紅逾 500 點。

政經消息方面，外媒引述消息人士報導，北京當局將出手拆「恒大炸彈」，有意將恒大集團重組為三個實體，近日會公布方案，但《華爾街日報》報導，中國相關部門正要求地方政府為恒大可能倒閉做好準備，中國政府是否願出手救恒大仍是未知數。

美國聯邦眾議院議長裴洛西、參議院多數黨領袖舒默週四表示，白宮和國會就支出法案框架計畫達成協議，同時，白宮警告聯邦機構，將為新冠疫情時代的首次政府關門做好準備。

聯準會 (Fed) 週四最新報告顯示，美國家庭淨資產增加 4.3% 至 141,7 兆美元，主要受惠於股票及房價價值飆升，但家庭債務也增加 7.9%，而且聯邦政府赤字也膨脹。

美國上市公司會計監管委員會 (PCAOB) 週三推出新框架，協助落實新的交易禁令，以檢查中國或香港的審計公司，新框架經美國證券交易委會 (SEC) 批准後即可生效。

WTO 最新全球服務貿易晴雨表指數 (圖片：WTO)

世界貿易組織 (WTO) 發布最新的服務貿易晴雨表 (WTO Service Trade Barometer) 指數為 102.5，高於全球服務貿易活動指數和基線值 100，顯示全球服務貿易持續復甦，但仍低於疫情前水平。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.30 億例，死亡數突破 472 萬例。美國累計確診超過 4264 萬例，累計死亡數超過 68.2 萬。印度累計確診超過 3356 萬例，巴西累計確診 2128 萬例。

週四 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 506.5 點，或 1.48%，收 34,764.82 點。

那斯達克指數上漲 155.4 點，或 1.04%，收 15,052.24 點。

標普 500 指數上漲 53.34 點，或 1.21%，收 4,448.98 點。

費城半導體指數上漲 45.43 點，或 1.33%，收 3,457.45 點。

標普 11 大板塊僅房地產和公用事業下滑，能源、金融和工業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.67%；臉書 (FB-US) 漲 0.80%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.06%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.33%。

道瓊成分股多收紅。Salesforce (CRM-US) 大漲 7.21%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.5%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.38%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.75%；可口可樂 (KO-US) 跌 0.17%。

費半成分股氣勢如虹。英特爾 (INTC-US) 漲 0.99%；AMD (AMD-US) 上漲 1.70%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.18%；美光 (MU-US) 漲 0.095%；高通 (QCOM-US) 漲 0.68%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.47%。

台股 ADR 全部收漲。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.28%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.23%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.83%。

企業新聞

Salesforce (CRM.US) 大漲 7.21% 至每股 277.86 美元。該公司提高 2022 財年營收預期為 262.5 億至 263.5 億美元區間，高於此前預測的 262 億美元至 263 億美元。

週四白宮召開線上半導體峰會，討論全球晶片荒問題，台積電第三度受邀出席、與會者還有三星、微軟、英特爾和蘋果等科技巨頭。台積電 (TSM-US) 上漲 0.28% 至每股 116.19 美元。

台積電第三度受邀出席白宮半導體峰會 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.23% 至每股 753.64 美元。《韓國經濟日報》週四 (23 日) 報導，三星電子擊敗台積電，將拿下特斯拉新款自動駕駛晶片 HW 4.0 的訂單。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.67% 至每股 146.83 美元。投行 Wedbush 認為，iPhone 13 銷售將比 iPhone 12 高出約 20%，部分原因是中國需求強勁。

戴爾 (DELL-US) 上漲 3.43% 至每股 102.69 美元。週四戴爾宣布 50 億美元庫藏股計畫，將在 11 月完成 VMware 分拆後生效，戴爾還預計分拆後至 2026 財年，每年營收將增長 3% 至 4%。

輝瑞 (PFE-US) 上漲 0.55% 至每股 44.19 美元。美國食品藥物管理局 (FDA) 週三批准輝瑞 (Pfizer ) 新冠疫苗加強劑的緊急授權，該加強劑可用於 65 歲以上長者、18 歲及以上或有嚴重疾病與高風險者，在接種第二劑疫苗至少半年後接種加強劑。

經濟數據

美國上週 (9/18) 初領失業金報 35.1 萬人，預期 32 萬人，前值自 33.2 萬人上調至 33.5 萬人

美國上週 (9/11) 續領失業金報 284.5 萬人，預期 260 萬人，前值自 266.5 萬人上調至 271.4 萬人

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值報 60.5，預期 60.7，前值 61.1

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 初值報 54.4，預期 55.1，前值 55.1

華爾街分析

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，Fed 發表積極聲明承認，經濟已足夠強大，Fed 可以取消疫情以來的貨幣刺激措施。

Commonwealth Financial Network 全球投資策略師 Anu Gaggar 表示：「鷹派聯準會出人意料地受到股市歡迎，因為這被視為經濟從疫情衝擊中復甦的確認。雖然結束量化寬鬆和升息還有一段路，但趨勢似乎開始發生變化。到目前為止，市場將壞消息視為好消息，這是一個令人耳目一新的變化。」

Allianz investment Management 高級投資策略師 Charlie Ripley 表示，圍繞經濟發展的不確定性一直在積聚，Fed 昨天向市場注入一些信心。此外，債務上限和與中國恒大風險等一直打壓投資者情緒的其他風險似乎正在消退，這增強投資者的風險偏好。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主