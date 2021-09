一文解讀Fed最新決策：鮑爾偏鷹、Taper快來了、最快2022升息

週三 (22 日) 聯準會 (Fed) 結束為期兩天的利率政策會議,聯準會結束為期兩天的利率政策會議,會後利率政策按兵不動,但暗示很快將開始縮減購債 (Taper),以及最快可能在 2022 年底前升息。

聯準會會後聲明宣布,聯邦公開市場委員會投票一致通過,維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變,並且維持每月 1,200 億美元的債券購買步伐。

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下:

重點一:Fed 重彈老調

與會官員一致投票決定將維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變,聯準會將維持目前接近零的利率,直到經濟達到「最大程度就業,通膨升至 2%,並可能繼續溫和超過 2% 一段時間。」

Fed 維持每月購買至少 800 億美元美國公債和 400 億美元抵押擔保證券 (MBS),直到最大就業和價格穩定目標取得實質性進一步進展,儘管目前已取得進展。

聯準會持續重申,偏高的通膨很大程度上反映暫時性因素,經濟前景仍然存在風險,發展前景仍取決於新冠疫情的走向。

重點二:Taper 真的要來了!最快今年 11 月啟動,明年中結束

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會後聲明指出,如果 (經濟) 進展大體如預期持續下去,與會官員研判可能「很快」就會放慢資產購買的步伐。

Fed 主席鮑爾會後記者會上透露,如果經濟進展如預期,可能適合在下一次會議 (11 月 2 日至 3 日) 宣布縮減購債 (Taper) ,並於 2022 年中結束。

Fed 正等待 10 月初發布的 9 月非農就業報告,鮑爾強調,Fed 不需要看到一份令人驚豔的或超級強勁的非農就業報告,就能開始啟動 Taper。

重點三:升息預測調整

9 月最新利率點陣圖顯示,18 位官員中有 9 位預期將在 2022 年底前升息,顯示升息可能會比預期早,這也是 1980 年代以來首見票數平手的情況。

(圖片:FOMC)

此前 6 月利率會議中,18 位官員中有 13 位認為 2023 年至少升息一次。

鮑爾稱,縮減購債的時機及速度,並非直接暗示升息的時機,Fed 將使用一種不同的、更嚴格的測試來決定何時升息。

重點四:大幅下調今年 GDP 預測

聯準會最新預測顯示,未來經濟成長力道放緩但通膨升溫。

經濟增長方面,美國 2021 年 GDP 成長率預測至 5.9%,大幅低於 6 月份的預測 (7%),2022 年 GDP 成長率預測從先前的 3.3% 上調至 3.8%,2023 年則為 2.5%,高於此前的 2.4%。

通膨預期方面,2021 年和 2022 年的 PCE 通膨預測分別升至 4.2% 和 2.2%,此前分別預估為 3.4% 和 2.1%。

失業率方面,預計 2021 年失業率為 4.8%,高於之前的 4.5%,而 2022 年和 2023 年的失業率分別維持在 3.8% 和 3.5%。

重點五:隔夜附買回操作機制變動

聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作 (ON RRP) 機制條款變更,從 9 月 23 日起 Fed 將 ON RRP 的交易對手上限從每日 800 億美元提高至 1600 億美元,這將有助於確保 ON RRP 持續支持有效的政策實施。

重點六:Fed 官員炒股 鮑爾發起變革

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 和波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 去年頻繁進出股市引發非議,對此,鮑爾已下令全面徹查聯準會官員持倉與交易行為的道德規則。

鮑爾週三稱,官員的投資規則需要改變,他對兩位總裁積極的投資行為感到不滿。

Fed 啟動的道德規則審查將帶來變革,收緊官員交易制度,以維持公眾信任。鮑爾說:「Fed 將收集所有事實,並考慮進一步加強道德規則和標準。」

重點七:鮑爾點評近期金融危機 (恒大與美國債務上限)

中國房地產巨頭恒大集團面臨債務違約危機,鮑爾認為,恒大危機並不預示著全球債務問題的進一步惡化,恒大的情況似乎對中國來說相當特殊,中國作爲一個新興市場經濟體,債務負擔非常高,但似乎不會對美國或中國的主要銀行構成風險。

同時,鮑爾敦促美國國會迅速採取行動提高債務上限。

他表示,及時提高債務上限非常重要,這樣美國才能支付帳單,這是至關重要的事情,如果不這麼做,就可能導致嚴重的反應,對經濟和金融市場造成嚴重損害。

他警告:「美國不應該拖欠任何債務,任何人都不應該認爲 Fed 或其他任何機構在失敗的情況下能夠保護市場或經濟。」

重點八:鮑爾連任議題

Fed 主席鮑爾任期將於明年 2 月結束,鮑爾受訪時提到:「很快就會知道拜登總統是否會提名他領導 Fed。」

重點九:央行數位貨幣創新未落後

鮑爾週三表示:「Fed 正在積極評估是否發行央行數位貨幣 (CBDC),如果發行,以何種形式發行?Fed 首要任務是讓美國支付系統持穩且值得信賴。」

世界各國正競相發展數位貨幣,搶奪國際貨幣地位,鮑爾堅稱,在全球發行央行數位貨幣的競賽中,美國並沒有落後,儘管 Fed 尚未就 CBDC 做出決定,但 Fed 將很快發布一份討論文件。

市場反應

Fed 發布最新聲明發布後,美股延續漲勢,隨後小幅收斂,道瓊、標普創 2 個月以來最佳單日漲幅。美元升高,10 年期美債殖利率小幅走低,美債殖利率曲線趨平。

華爾街分析

Jefferies 首席市場策略師 David Zervos 表示,週三記者會顯示鮑爾比過去表現更為鷹派。

LPL Financial 的固定收益策略師 Lawrence Gillum 表示,儘管 Fed 似乎越來越接近 Taper 和升息,但 Fed 中長期政策路徑仍不明朗。

Lawrence Gillum 稱:「值得注意的是,利率點陣圖顯示,短期利率走勢的訊號顯示官員們意見分歧很大。因此,未來票委組成及鮑爾是否連任都可能對未來的貨幣政策產生顯著的影響。」

Black Rock 首席投資策略師 Jeff Rosenberg 稱:「Fed 就縮減購債長期路徑與大眾進行溝通,避免恐慌情緒的產生,這讓人感到欣慰。」「趨平的殖利率曲線是初步反應,對於 Fed 來說,這是一個非常好的結果,表明他們打算在做出 Taper 決定之前就提供市場資訊。」