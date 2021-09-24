〈財報〉越南廠停產衝擊 Nike Q1黯淡且下修全年財測 盤後挫逾3%

運動用品大廠 Nike(NKE-US)2022 會計年度第一季營收低於預期，主因是越南廠生產持續中斷、貨運時間拉長，且在美國假期購物季節來臨前恐怕無法解除危機，Nike 並下修全年財測，周四（23 日）盤後股價翻黑挫跌 3.43%。

Nike 周四盤後公布第一季（9/24 止）財報，淨利 18.7 億美元，相當於每股獲利 1.16 美元，優於市場預估的每股獲利 1.11 美元。總營收從去年同期的 105.9 億美元攀升到 122.5 億美元，但低於市場預測的 124.6 億美元。

展望全年，Nike 預估今年營收僅成長約「中間個位數」 (5%) ，先前預估為「偏低的雙位數成長」，而第二季營收成長將「持平或偏低個位數下滑」。Refinitiv 訪調的分析師原本預估全年和第二季營收成長 12%。

近期隨著疫情趨緩，各項體育運動賽事逐漸重啟，球迷們回到體育館看球，再加上開學季加持，都推升世界各地對球鞋與運動服裝的需求，Nike 現在面臨的難題不是需求，而是有沒有足夠的庫存來滿足消費者。

Nike 表示，本季庫存為 67 億美元，與去年同期持平，雖然需求依然強勁，但由於供應鏈中斷、交貨期延長，庫存越來越吃緊。

Nike 財務長在財報電話會議上表示，公司預估未來幾季，所有地區都將受到短期的庫存短缺影響。

彭博分析師 Poonam Goyal 說：「目前需求顯然非常高，但重點是在庫存。有多少貨正運往各地區，以及這些庫存是否能滿足消費者假期購物需求才是關鍵。」

BTIG 分析師本月稍早預測，Nike 至少將面臨越南廠兩個月幾乎零產能的窘境，訂單因供應鏈中斷及越南工廠關閉而取消的情況至少會維持到明年春天。去年越南廠占 Nike 鞋類生產的 51%、服裝生產占 30%（占總生產的 43%）

各地區第一季營運表現不一，過往營收主力大中華地區的成長幅度最小，僅年增 11% 至 19.82 億美元，似乎仍受到新疆棉事件影響。

北美地區第一季營收成長 15% 至 48.8 億美元，低於 FactSet 調查分析師所估的 50.5 億美元。

截至周四收盤，Nike 股價今年以來上漲約 13%，但較 8 月初創下的歷史新高下跌約 9%，目前公司市值約為 2,526 億美元。