美中出招！SEC釋出中概股警告 中國就美太陽能關稅提起上訴

美中關係仍未有解凍跡象，週一 (10 日) 美國與中國兩國紛紛出手，美國對中概股投資人祭出進一步警告，中國則對川普時期的太陽能關稅提起上訴。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 週一強化對中概股投資人發布的警告。

SEC 於警報中詳細指出，投資人在評估購買中概股時應該考慮的問題，包括敦促投資者審查中國企業的財報、要求關注可變利益實體結構 (VIE) 是中國公司在美國上市常見的一種風險漏洞，以及要求注意到中國民營教育行業存在的風險等。

詹斯勒已規定在美國市場上市的 250 多家中企更好地向投資人通報政治和監管風險，否則就會有下市風險。

與此同時，中國政府週一對川普政府太陽能面板關稅裁判提起上訴。

美國前總統川普 2018 年針對中輸美太陽能模組和太陽能電池等產品課徵關稅和配額制度，引發中國向世界貿易組織 (WTO) 提出四項告訴。

9 月 2 日世貿組織 (WTO) 爭端仲裁小組判決美方勝訴，駁回中國所有指控。

該爭端仲裁小組報告指出，美方未違反全球貿易規定，因為中國無法證明美國政府對特定結晶矽太陽能電池進口的保障措施與 WTO 的貿易規則不一致。

中國和美國的太陽能板關稅爭端仍未落幕，週一中國就此向 WTO 提出上訴，但美國總統拜登上台後，WTO 的上訴機構仍未能恢復正常運行。

中國對此表示，遺憾的是，上訴機構目前無法設立部門來審理這一上訴。

週一中概股跟隨大盤表現不佳，阿里巴巴 (BABA-US) 跌逾 5%、百度 (BIDU-US) 跌逾 4%、滴滴 (DIDI-US) 跌逾 6%。