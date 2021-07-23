商業不再是商業 ASML新課題：化解地緣政治風險

ASML 是目前全球唯一有能力量產極紫外光 (EUV) 設備的半導體設備廠，也是歐洲最有價值的科技公司之一，配合著半導體先進製程走向 1 奈米，這家企業前景看似非常光明，但外媒報導指出隨著中美在科技領域的衝突越演越烈，ASML 已無法避開兩國間帶來的政治問題。

ASML 日前公佈本財政年度第一季的業績，該公司的市值約為 3000 億美元，過去 5 年成長近 6 倍。依照 ASML 的預測，到 2030 年，全球半導體產業的總銷售額將成長 1 倍，達 1 兆美元。ASML CEO Peter Wennink 表示：「我們的客戶對 ERV 充滿渴望。」

(圖片: AFP)

不過 ASML 與其他半導體廠一樣，陷入中美兩國科技戰的漩渦中。該公司如何因應這一困境，對全球半導體供應鏈都會產生不小的影響。在美國的壓力下，荷蘭當局正在審查 ASML 最先進設備出口至中國的許可證。以企業角度來看，沒有人願意看到全球半導體供應鏈分裂為兩個陣營。

而 ASML 的供應商差不多有 5000 家，每一個決定都是牽一發而動全身。現階段美國出口管制的重點就是 ASML 的 EUV 技術。

Newstreet Research 的執行合夥人 Pierre Ferragu 表示，美國的戰略直截了當且毫不掩飾，就是鼓勵盟友恪守對中國科技箝制原則，例如，一些歐洲國家把華為排除在 5G 建設之外。

Pierre Ferragu 說：「至少在 20 年內，中國還不會擁有最領先的半導體技術，而歐洲盟友會毫不猶豫地站在美國這一邊。」

不過美國矽工業協會和波士頓諮詢集團在一份報告警告稱，與中國的戰略脫鈎可能適得其反，導致創新減緩、市場比重喪失及中國製造能力的大幅提升。美國可能只是在刺激中國發奮圖強。

ASML 承認出口管制是解決「有針對性的、具體的、國家安全問題」的有效工具，但也表示，過度使用出口管制會產生很多反噬性的傷害。意指在全球晶片短缺之際，出口管制會有損全球晶片生產能力。

ASML 在半導體這樣一個關鍵的、快速成長的、資本密集型的產業中建立主導地位的策略做得很好。但如果要長遠的成功下去，甚至成為一家百年企業，將取決於它如何掌握一項新技能，就是下好地緣政治這盤棋。