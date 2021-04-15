ASML執行長：美對中半導體制裁行不通 將反傷自身經濟

自美國對華為實施制裁至今，全球半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 遲遲無法銷售中國相關設備，ASML 執行長 Peter Wennink 周三 (14 日) 認為，美國對中國的限制不僅不能阻止其技術進步，而且還會損害美國經濟。

Wennink 周三表示，當美國意識到經濟出現風險且迫切介入管理時，出口管制將不是正確方法，阻止中國獲得半導體技術，也將使非中國經濟體失去大量工作和收入。

Wennink 說，由於缺乏海外技術，中國需要很長時間才能建造自己的半導體設備和技術，最終非中國的半導體企業將被排除在全球最大晶片市場之外。

據美國商務部估計，若美國與中國半導體領域的業務被完全切斷，美國半導體產業各環節總計將損失 12.5 萬個工作崗位，以及 800 億至 1000 億美元的銷售收入。

受到華為禁令影響，Wennink 今年 1 月表示，ASML 尚未將其最新的極紫外光 (EUV) 微影設備運往中國，因為仍在尋求荷蘭政府的出口許可證申請，並表示荷蘭、歐洲和美國政府之間正持續談判當中。

ASML 是半導體先進製程 EUV 設備市場主宰者 ，也是三星電子和台積電的重要供應商，目前正計劃進軍中國市場。

鑒於半導體對國外依賴性過高，中國政府希望建立世界級的本土晶片產業，這項工作將需要 ASML 的 EUV 設備，然而在美中貿易緊張局勢下， ASML 出貨中國困難重重。

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