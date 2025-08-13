不敢跳槽只能忍？比安靜離職更慘！員工陷「安靜崩潰」地獄

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-13 23:03

‌



根據《商業內幕》周三（13 日）報導，繼「安靜離職」後，職場出現新現象「安靜崩潰」，員工因經濟不確定性被迫留任現職，但內心默默承受壓力。安永美洲首席福利長 Frank Giampietro 警告，這種現象正侵蝕員工士氣並損害生產力。

職場出現重創生產力的「安靜崩潰」新現象，員工因不敢跳槽而被迫忍受工作壓力。(圖:Shutterstock)

如果說「安靜離職」是過去幾年職場問題的代名詞，那現在已經過時了。Giampietro 表示，雇主現在要當心的新問題叫「安靜崩潰」。

‌



他解釋，安靜崩潰就是員工「照常上班、把事情做完，但內心默默在受煎熬」。他說：「最近我們發現，很多人其實還是待在原公司，但在職場上根本沒有真正發揮潛能。」

這跟目前的就業環境有關，很多上班族就算工作不開心，也因為經濟前景不明朗而不敢離職。企業徵才意願降低，跳槽加薪效果反而不如乖乖留在原公司。

Giampietro 表示：「很多人覺得被困住了，這不是他們選擇要繼續待下去，而是沒有更好的選擇。」結果就是員工極度疏離和不滿，打擊士氣、拖累生產力，還加重職業倦怠。

根據蓋洛普 4 月報告，全球員工敬業度從 23% 掉到 21%，估計讓全球經濟損失約 4380 億美元的生產力。這是過去 12 年來第二次下降，上一次是 2020 年。

企業大改績效考核制度、強制員工回辦公室上班，還有大規模裁員，讓升遷變得更難。再加上經濟不穩定，很多行業都變成血汗工作模式，員工當然不敢在這時候換工作。

Giampietro 說，安靜崩潰的症狀跟職業倦怠很像，身體方面可能出現比平常更常生病、疲累或頭痛，但工作表現的警訊比較不明顯。

「你可能會發現平常很優秀的員工表現突然不如以前」，Giampietro 說，「或者原本樂觀開朗的同事明顯變得很沮喪。」重點是要「注意團隊成員行為模式的改變」。