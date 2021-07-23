賓士全車系轉型電動車 拚2030年前實現

德國車廠戴姆勒 (Daimler) 周四 (22 日) 宣布，豪華車品牌賓士 (Benz) 已經準備好在 2030 年之前，讓所有車款轉型為電動車，同時加碼相關研發，10 年內投資額將超過 400 億歐元。

根據戴姆勒，2025 年開始，所有賓士新推出的車款僅限電動車，2025 過後，公司生產的所有車款都將提供傳電動款式，供消費者選擇。

戴姆勒規劃今年將推出三種純電動車架構，分別是涵蓋中大型轎車的「MB.EA」，聚焦車輛性能的「AMG.EA」，以及涵蓋輕型商業車和輕型卡車的「VAN.EA」。依據上述架構生產的都將是電動車。

戴姆勒並宣布提高研發支出，2022 年到 2030 年間將為電動車投資超過 400 億歐元。

戴姆勒將興建八座超級工廠，以生產電動車電池，目前也正在推動九座負責開發電池系統的建廠計畫。賓士希望在電池和電池模組方面和更多歐洲夥伴合作，讓歐洲汽車產業在電動車時代保持核心地位。

戴姆勒和賓士執行長 Ola Källenius 說：「朝電動車轉型的速度正在加快，尤其是賓士身處的豪華車市場。市場愈來愈接近轉捩點，我們將做好準備，順應在 2020 年代結束之前轉向電動車的潮流。」

各大車廠正積極為汽車電氣化的未來做好準備，德國福斯 (Volkswagen) 本月稍早預估，2030 年之前銷售的半數汽車都將是電動車，而到了 2040 年，福斯在主要市場的新車幾乎都會是零排放車輛。