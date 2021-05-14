ASML將在南韓建立EUV設備廠 預期2025年完工

據報導，南韓產業通商資源部 (MOTIE) 宣布，荷蘭半導體設備巨頭 ASML 計畫在未來 4 年內，於南韓投資 2400 億韓元 (約 2.1 億美元)，建造極紫外光 (EUV) 再製廠和培訓中心園區。

報導指出，ASML 計畫在未來 4 年之內，在南韓京畿道華城市建造一個 EUV 設備園區，其中包括一個再製工廠和一個培訓中心。新的廠區預期將在 2025 年完工，並計畫在南韓當地聘雇 300 名專業人員。

ASML 是全球唯一的極紫外光 (EUV) 設備生產商，主要被用於半導體生產，該公司的光刻設備每台價格高達 2 億歐元，被三星、英特爾、台積電等半導體製造商用來協助製造晶片，是生產製造必不可少的設備，但年產量卻在 30 至 40 台之間。

報導指出，ASML 位在南韓的再製廠，將用來升級已經在南韓國當地運作的 EUV 設備。預計用於培訓設備操作工程師的訓練中心，也將為南韓國內半導體公司帶來福音。此外， ASML 與南韓客戶之間的業務關係也有望得到加強。

ASML 在第一季出貨 9 台極紫外光 (EUV) 機台，但僅先確認 7 台的營收，總計 11 億歐元。公司預計，今年 EUV 機器的總銷量將比 2020 年增長 30%。

執行長 Peter Wennink 在先前表示，由於全球晶片短缺，預計今年的財務表現超過之前的財務指導。Wennink 說道，客戶安裝了 ASML 軟體來升級機器，並提高生產率，而 5G、人工智慧及高階運算的推出，也提高了需求。

ASML 目前也計劃進軍中國市場。有鑒於半導體對國外依賴性過高，中國政府希望建立世界級的本土晶片產業，這項工作將需要 ASML 的 EUV 設備，然而在美中貿易緊張局勢下， ASML 出貨中國困難重重。