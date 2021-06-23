一文掌握鮑爾聽證焦點：不會先發制人升息、否認通膨將重演1970災難

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (22 日) 出席國會聽證會，他持續淡化市場對通膨的擔憂，並對就業市場前景抱持樂觀。他強調 Fed 不會先發制人般地升息，減碼購債規模將依數據而定。

焦點一：重申通膨暫時性

鮑爾重申「通膨暫時性」的論調，儘管一些通膨壓力比他預期的更強勁、更持久，但他堅信，最終通膨將開始下滑。

鮑爾表示：「或許所有過高的通膨都來自於諸如二手車和卡車價格上漲、機票、酒店價格等受到經濟重起影響的領域，最新經濟數據非常符合這種觀點，隨著時間的推移，這些因素的影響力將隨之減弱。」

焦點二：否認將重演 1970 年代惡性通膨災難

國會議員質問關於 1970 年代的惡性通膨是否將會重演？鮑爾回應，非常、非常不可能，因為 Fed 堅持其價格穩定的承諾。

鮑爾回應：「現在看到的是特定商品和服務的通貨膨脹，這些商品和服務正受到從所未有的獨特歷史事件直接影響。」

鮑爾補充道：「目前的情況是由對勞動力、商品和服務的極其強勁的需求，加上供應方有點措手不及所造成的。」

鮑爾強調：「Fed 致力於價格穩定，明確其定義，並準備使用工具將通膨率保持在 2% 左右。」

焦點三：不會先發制人地升息

最新的 Fed 利率點陣圖顯示，18 位官員中有 13 位支持在 2023 年底前至少升息一次。

鮑爾提到：「Fed 不會因為就業率太高、擔心可能出現通膨而先發制人地升息。Fed 將耐心等待實際通膨或其他失衡的證據。」

鮑爾稱，在 Fed 做出任何政策改變之前，離 Fed 希望看到重新僱用 (rehiring) 的進展還有一段距離，暗示升息還很遙遠。

焦點四：關於就業招聘

鮑爾稱，勞動力短缺是由一些臨時因素造成的，包括停校、疫情恐懼和失業補助金等，但這些因素最終會減弱，在未來幾周推動就業增長。

鮑爾提到：「美國秋季將看到強勁的就業機會．．．勞動力需求非常強勁，我們會發現整體失業率都很低，薪資都在上漲。」

焦點五：關於縮減購債

鮑爾提到減碼購債 (Taper) 規模將依數據而定，但他未進一步說明 Fed 是否會提早或何時來實施 Taper。

焦點六：鮑爾任期

鮑爾的 Fed 主席任期將於明年 2 月結束，屆時新 Fed 主席將由拜登挑選並由參議院確認。

白宮近期對鮑爾連任與否一直避而不談。民主黨眾議員 Maxine Waters 公開表態，他讚美鮑爾支援財政方案和提供提供緊急信貸工具的方式令人非常滿意。

聽證會後一位白宮官員表示，鮑爾聽證會內容顯示拜登的經濟計劃正在奏效，但拒絕點評拜登是否有意讓鮑爾連任。

鮑爾聽證會結束後，美股四大指數齊揚，那指創新高紀錄，台北時間週三上午 6 時許，十年期美債殖利率下跌 0.5 個基點，暫報 1.467%，美元指數下跌 0.21%，暫報 91.71，黃金上漲 0.01%，暫報每盎司 1,778.95 美元。