Fed轉鷹投資人調整布局 下周聚焦鮑爾和多名官員談話

美國聯準會 (Fed) 意外轉鷹本周在股匯債市引發震盪，下周仍將是牽動市場的重要力量，重要事件包括 Fed 主席鮑爾出席國會聽證會、多名官員發言，以及周五的個人消費支出物價指數 (PCE) 通膨報告。

鮑爾在決策會議後表示，將展開有關縮減購債的討論，且利率點狀圖顯示，決策官員預測 2023 年可能升息兩次，這導致美股連日走低，美元跳漲，公債殖利率曲線趨平，因短債殖利率上揚且長債殖利率下滑。

道瓊周五 (18 日) 重挫 500 點，一周累計跌逾 3%，是去年 10 月以來最差周表現，標普 500 指數也出現 2 月以來最大單周跌幅。科技股為主的那斯達克相對平穩，一周僅跌 0.3%。

投資人下周仍無法把目光從 Fed 移開，專家更預測，整個夏季可能話題可能都將圍繞在 Fed 的政策動向。QMA 首席投資策略師 Ed Keon 說：「市場還在消化 Fed 會議。」

鮑爾預定下周二 (22 日) 向眾議院的新冠病毒危機小組委員會，報告 Fed 政策回應和美國經濟。

下周還有多名 Fed 官員將談話，包括紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)、舊金山的戴莉 (Mary Daly)、克里夫蘭的梅斯特 (Loretta Mester)，以及亞特蘭大的波斯提克 (Raphael Bostic) 和聖路易的布拉德 (James Bullard)。威廉斯、戴莉、波斯提克今年都是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員，擁有投票權。

下周五還將公布核心 PCE 報告，這是 Fed 偏好的通膨數據。根據 6 月決策會議釋出的最新經濟預測，Fed 認為今年通膨率預料將達到 3.4%，足足比 3 月預測的 2.4% 高出 1 個百分點，不過明年將回到 2.1%。

Bleakley Global Advisors 首席投資策略師 Peter Boockvar 表示，5 月核心 PCE 指數將出現不遜於 4 月的增幅。4 月核心 PCE 指數月增 0.7%、年增 3.1%，年增率寫下將近 30 年新高。

Boockvar 說：「接下來到年底之前，一切都圍繞在通膨上，以及 Fed 如何隨著通膨調整。而且不只是美國正在辯論通膨，全世界都是如此。」

儘管 Fed 官員預測 2023 年將升息兩次，市場卻另有見解，利率期貨市場預測 2022 年將有一次甚至超過一次升息，2023 年底前至少升息四次。