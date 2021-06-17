一文解讀Fed最新決策：料2023升息、調高通膨預期、將開始討論縮減QE

週三 (16 日) 聯準會結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策按兵不動，但大幅提高通膨和經濟成長預期，而且過半委員預測 2023 年底前可能會升息 2 次。

聯準會會後聲明宣布，聯邦公開市場委員會投票一致通過，維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，並且維持每月 1,200 億美元的債券購買步伐。

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下：

重點一：2023 年底前可能會升息

Fed 在 3 月利率會議中預測，2023 年底前將不會升息，但週三 FOMC 會議會後，升息預期時程表卻有了變化，最新利率點陣圖顯示 2023 年底前可能會升息 2 次。18 位官員中有 13 位認為 2023 年至少升息一次 。

最新利率點陣圖 (圖片：AFP)

鮑威警告，切勿過分解讀點陣圖，該圖不能良好地預測未來利率走勢，真正討論升息是在很長的一段時間以後。

重點二：大幅提高通膨預期

Fed 觀察美國通膨率是以個人消費支出物價指數 (PCE) 為首選，本次利率會議大幅提高通膨預期。

本次利率會議大幅提高通膨預期 (圖片：Fed)

Fed 將 2021 年 PCE 通膨預期從 2.4% 上調至 3.4%，2021 年核心 PCE 預期從 2.2% 上調至 3%，2022 年 PCE 通膨預期從 2% 上調至 2.1%。今年的 GDP 預期從之前的 6.5% 上調至 7%。失業率預測維持在 4.5% 不變。

鮑爾稱，通膨數據快速增長在很大程度上反映經濟活動從低迷水平持續反彈，受疫情影響較大的區域已有所改善。

重點三：美國經濟前景樂觀

聯準會對下半年的前景表示樂觀。週三聲明指出，經濟活動和就業指標有所增強，受疫情不利影響最嚴重的產業仍然疲軟，但已有所改善。

鮑爾稱，實現就業和通膨雙重目標的進展比 Fed 預期的還要快些。

鮑爾稱：「我們正走在通往非常強勁的勞動力市場的道路上，我們從歷史上最長的一次長期擴張中瞭解到，長期擴張中的勞動力供應可以超過預期。」

重點四：重申高通膨是暫時的

即便 Fed 大幅提高通膨預期，但仍重申 Fed 預期高通膨將會是暫時的，鮑爾以近期木材價格暴跌為例說明。

鮑爾解釋：「好比木材價格經驗，人們認為，由於短缺和瓶頸等原因，木材上漲得非常快，在某些時候，在某些情況下，人們認為價格應該停止上漲。實際上，木材應該下降，我們在木材暴跌中看到這個 (通膨飆升將是暫時的) 情況。」

近期木材期貨價格已經從 5 月 7 日的歷史高位 (每千板英尺 1,670.50 美元) 暴跌 40%。

鮑爾也不忘警示：「隨著經濟重啟動，需求的變化可能會過大且迅速，瓶頸、招募困難和其他限制因素可能會繼續限制供應調整的速度，通膨可能會比 Fed 預期的更高、更持久。」

重點五：將開始討論縮減購債 (Taper)

聯準會並未提供何時開始縮減購債的時間表，但鮑爾稱，Fed 官員們將開始討論縮減債券購買規模。

鮑爾承認官員們在會議上討論了這個問題，他提到：「經濟顯然取得了進展，雖然離達到目標還有很長的路要走，但與會者預計進展會持續下去。大家可以把我們剛開的會議當作是一場『討論要討論什麼』 的會議。」即 Fed 已經展開了並「非正式的 Taper 討論。」

鮑爾稱，在正式宣布 Taper 決策之前，聯準會將會提前通知，避免「削減恐慌」(Taper Tantrum)。

重點六：技術性調整 RRP/IOER 利率

會議聲明公布前，週三 Fed 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 5209 億美元，連續 6 個交易日超過 5000 億美元。

為了解決流動性過剩問題，Fed 實施技術性地調整，將隔夜附買回操作 (RRP) 和超額存款準備金 (IOER) 利率提高。

RRP 利率提高 5 個基點至 0.05%，自 6 月 17 日起生效。IOER 提高 5 個基點至 0.15%。

鮑爾稱：「該工具正在執行我們認為應該做的事情。」

此外，Fed 延長對 9 家央行海外美元流動性的流動性換匯措施 (Liquidity swap lines) 延長至 12 月 31 日，以確保為保持全球市場流動性。

華爾街分析

Pictet Wealth Management 資深美國經濟學家 Thomas Costerg 表示，這是一個鷹派意外。Fed 似乎對接種疫苗的速度和逐漸取消防疫措施感到驚訝。

Charles Schwab 固定收益部門主管 Kathy Jones 表示：「如果 Fed 要在 2023 年升息兩次，他們必須很快開始縮減購債規模，以達到這個目標。可能需要 10 個月到一年的時間，才能以適度的速度減碼購債。預測今年晚些時候開始啟動 Taper，如果經濟繼續有點過熱，就應該儘早升息。」

Aberdeen Standard Investments 的副首席經濟學家 James McCann 說，這不是市場預期的，Fed 現在釋出訊號，需要更快地升息，這種立場變化與 Fed 聲稱近期通膨飆升是暫時的說法有些自相矛盾。

儘管聯準會主席鮑爾試圖淡化升息預期，德銀稱：「多數官員目前預計，Fed 最早將在 2023 年開始上調關鍵利率，暗示在價格風險上升的情況下，Fed 正在加快其政策正常化的時間表。」

針對調整 RRP/IOER 利率，巴克萊銀行策略師 Joseph Abate 表示，這是為了將市場利率下限，以降低出現負利率的可能性。