鷹王突襲！Fed布拉德預測2022年末將首次升息

繼週三的聯準會 (Fed) 將升息預期提前後，週五 (18 日) 聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 偏鷹派的言論再度掀起波瀾，隨著通膨回升，他預計 Fed 將在 2022 年末首次升息。

週三為期兩天的 FOMC 政策會議後，最新新經濟預測顯示，在 18 位官員中，有 13 位官員預計到 2023 年底可能需要升息 2 次。

聯準會承諾繼續每月購買 1200 億美元的資產，直到在實現雙重目標方面取得「實質性的進一步進展」，當 Fed 看到實質性的進一步進展才會開始緊縮政策。

布拉德週五將 Fed 本週的利率會議結果形容為「鷹派」舉措，在經濟增長快於預期，尤其是通膨速度，物價壓力正處於上世紀 80 年代初來的最顛峰。

Fed 週三將 2021 年 PCE 通膨預期從 2.4% 上調至 3.4%，2021 年核心 PCE 預期從 2.2% 上調至 3%，2022 年 PCE 通膨預期從 2% 上調至 2.1%。

Fed 本週的利率會議大幅調高通膨預期 (圖片：Fed)

布拉德預測 Fed 將在 2022 年末首次升息，因為在遏制通膨壓力方面傾向於更強硬一點是很自然的。

布拉德進一步預估，Fed 應該首先考慮放棄其購買房貸抵押證券 (MBS) 以避免房地產泡沫化，而且 Fed 必須要足夠靈活，根據經濟表現加快或放慢每月縮減購債的步伐。

布拉德以總體經濟角度來看：「總體來看，這是一個非常好的消息，大家喜歡像目前一樣的經濟快速增長、勞動力市場改善。」

不僅是布拉德，此前，達拉斯聯準銀行行長卡普蘭 (Robert Kaplan) 也預測 Fed 明年將必須升息。布拉德非今年 FOMC 票委，但 2022 年將有投票權，卡普蘭則在 2023 年才有投票權。

布拉德的升息預期比 Fed 2023 年首次升息的普遍預期還要快得多，可能開啟了 Fed 在疫情後政策轉向與公眾對話的緊張時期。

受此消息影響，10 年期美債殖利率走跌 5.4 個基點，暫報 1.457%。2 年期美債殖利率升 3.7 個基點，暫報 0.2501%。