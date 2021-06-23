提前5年！安永：2033年電動車將成汽車霸主

各國排廢法規趨嚴、消費者需求不斷成長正加速電動車發展，全球四大會計師事務所之一的安永 (Ernst & Young) 周二 (22 日) 表示，電動車成為全球汽車霸主的地位將提前至 2033 年到來，較先前預期提早 5 年。

安永發布報告表示，歐洲、中國和美國全球主要市場的電動車銷量將在 12 年內超過一般燃油車，該事務所使用 AI 模型預測，2045 年前，全球非電動車的銷量將僅剩不到 1%。

政府對碳排放的嚴格要求正推動歐洲和中國的需求，汽車業和消費者也因燃油車而面臨罰款。安永認為歐洲市場在電動化處於領先地位，2028 年零碳排放車銷量將主宰市場，中國市場則在 2033 年跟進，美國約落在 2036 年。

由此預估可見，美國發展落後其他主要市場，主因於前總統川普任職期間放寬燃油經濟法規，不過拜登上任總統以來極力追趕進度，除了重返巴黎氣候協議，還提議斥資 1740 億美元加速電動車轉型，包括在全美安裝 50 萬座充電站。

安永認為，拜登政策方向與理念有利於美洲電動車發展，此影響將產生加速效應。

隨著電動車需求成長也激勵各家車廠欲從中分一杯羹，積極推出電動車新車款，以及擴大相關投資，據研調機構 AlixPartners 調查，目前全球汽車製造商對電池供電車型的投資已超過 2300 億美元。

此外，安永發現， 20 多歲和 30 多歲的千禧世代有助於推動電動車的發展，這些消費者正在接受電動車且更願意購買，其中有 30% 的人想要駕駛電動汽車。

政府也針對電動車祭出購買補貼，並考慮禁止城市和州內駕駛燃油車，這些因素同樣加速電動車的採用。

安永表示，2025 年全球汽、柴油車仍將占整體 6 成左右，但已較 5 年前下降 12 個百分點，預計 2030 年，非電動汽車占比將下滑至不到 5 成。

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