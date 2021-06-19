Fed鴿派官員戰鷹派：至少到2023年底都反對升息

美國聯準會 (Fed) 暗示提早升息，意外鷹派的立場令市場感到意外，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周五 (18 日) 更表示支持 Fed 在 2022 年底首次升息，一向鴿派的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 則表示，至少到 2023 年底前都不支持升息。

卡什卡里接受路透訪問時說：「大多數美國人想要有工作，我不打算加以抹殺，想給他們回歸工作的機會。只要通膨預期保持 (在 Fed 目標)... 我們應該保持耐心，等到充分就業實現。」

這番談話顯示，卡什卡里在日漸鷹派的 Fed 成為堅定的少數。Fed 周三發布的利率預測點狀圖顯示，大多數決策官員認為開始升息的時間點早於先前預期，18 位官員中有 11 人預測，2023 年底前至少會升息兩次。

點狀圖還顯示，有七人預測 2022 年就會啟動首次升息，包括聖路易的布拉德。布拉德同日稍早說，預測 Fed 將在 2022 年底首次升息，原因是隨著經濟和通膨升溫，更快一點收緊政策是很自然的事。

卡什卡里透露，自己在點狀圖裡是預測不升息的那一個，他主張充分就業還要一段時間才會實現，並認為高通膨數據是暫時現象，是經濟重啟的產物，等到供給瓶頸減緩，通膨就會降溫。

不反對縮減 QE，主張取消點狀圖

不過這位超級鴿派的 Fed 官員，對即將啟動縮減量化寬鬆 (QE) 的討論幾乎沒有遲疑，儘管這代表 Fed 將收回他認為美國經濟仍迫切需要的支持。

卡什卡里預測，Fed 可能到 9 月之後才能掌握足夠的數據，以判斷就業市場是否取得充分進展。

卡什卡里和布拉德都不是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員，卡什卡里是 2023 年有投票權的 FOMC 成員，布拉德則是 2022 年有投票權。

卡什卡里並主張，Fed 應該取消點狀圖。他說：「點狀圖原本是提供鴿派前瞻指引的工具，現在卻變成提供鷹派指引的工具.. 我想我們最好乾脆取消。」