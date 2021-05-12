〈紐約匯市〉等待CPI報告 美元一度跌破90 原物料漲勢帶旺加幣、澳幣

投資人屏息等待周三將公布的 4 月消費者物價指數 (CPI)，評估通膨壓力前景，美元周二 (11 日) 保持在 10 周低點附近。油、銅、鐵等原物料漲勢延續，大宗商品貨幣攀高。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.11% 至 90.138，稍早最低曾跌至 89.979，是 2 月 25 日以來首度跌破 90。

歐元兌美元盤中觸及兩個半月高點，尾盤升 0.21% 至 1.215 美元。

NatAlliance Securities 國際固定收益部門主管 Andy Brenner 說：「人們擔心聯準會 (Fed) 會說到做到。Fed 的意思是：我們不會升息，但我們也會允許通膨走高。」

近幾個月來通膨預期持續攀升，市場預期 Fed 可能會提高利率以因應物價漲勢，帶動美元上揚。但上周五公布的 4 月非農就業報告令市場大失所望，並強化 Fed 將保持低利率並繼續購債的可能性，美元遭遇沉重賣壓。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，即使明天的 CPI 數據高於市場預期，美元強勁反彈的可能性也已經大大降低，因為沒有人認為 Fed 會以任何方式回應這項數據。」

Action Economics 表示，DXY 跌破 90 似乎推動一些投資人回補美元空頭部位，因為其他主要貨幣隨後回落。

加幣、澳幣等大宗商品貨幣周二鞏固近期漲勢，反映大宗商品價格漲勢。加幣觸及三年半高點，尾盤微升 0.08% 至 1.2090 加幣。

Cambridge Global Payments 的 Schamotta 說，加拿大經濟表現相當強勁，支撐了加拿大央行將比 Fed 更早升息的預期。「上周五的美國就業數據幫助鞏固了兩種貨幣之間的利差，所以加幣得到提振，但到目前為止最大的影響因素還是工業金屬價格上漲。」

加密貨幣方面，以太幣 (ETH) 從周一觸及的歷史高點回落，但當日仍上漲 2.6% 至 4,057 美元。該幣 5 月以來共上漲約 46%。

截至周三 (12 日) 台灣時間約 6:00 價格：