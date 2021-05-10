Fed官員Evans：經濟恐需「好一陣子」才能取得實質進展

芝加哥聯準銀行總裁、今年的 FOMC 輪值票委伊凡斯 (Charles Evans) 周一 (10 日) 表示，上周五發布失色的非農報告後，可能需要「好一陣子」(quite some time)才能得出經濟已取得實質性進展的結論，但他仍期望勞動力市場在今年剩餘時間穩健成長。

伊凡斯周一接受 CNBC 採訪時，Fed 希望看到以成果為導向 (outcome-based) 的貨幣政策，意即強勁的就業增長和通膨率上升。

隨著經濟好轉，市場預計 Fed 至少會在今年底或明年初調整購債腳步，但伊凡斯並未給出預期。

「我們將花費相當長一段時間才能自數據中觀察到這些轉變，但我無法給出一個確切時間。」伊凡斯稱道，一旦就業接近目標水平且通膨率上揚時，將會再繼續談論這項話題。

Fed 目前仍維持每月 1200 億美元的購債速度，並將利率維持在接近零的水平，持續至就業和通膨目標取得實質進展為止。不過，勞工部周五報告顯示，4 月非農就業人數僅新增 26.6 萬，大幅低於市場預期的 100 萬。

針對意外低迷的 4 月非農報告，伊凡斯認為儘管整體就業情況良好，仍有許多產業正在經歷陣痛期，且人們在工作媒合、育兒等問題上也遇到麻煩。

儘管如此，伊凡斯表示，勞動力市場將繼續受到數兆美元財政刺激，以及 Fed 寬鬆貨幣政策帶來的強勁支持，希望 4 月份的非農報告就只是一個月的事情，期待今年剩餘時間的就業表現依舊良好。