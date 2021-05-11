市場通膨預期衝上10年高點 科技股再遭拋售

市場對美國的通膨預期周一 (10 日) 升抵 10 年高點，反映美國經濟從疫情中強力復甦，也與美國聯準會 (Fed) 一再表示通膨距離目標尚遠的說法相背離。

通膨升溫疑慮再度引發科技股賣壓，科技股周一慘跌，重押特斯拉等成長股的方舟創新 ETF(ARKK) 挫低，那斯達克綜合指數重摔 2.6%，亞洲盤周二時段，那斯達克期貨跌 1.1%。

反映投資人對未來五年通膨預期的 5 年期平衡通膨率升抵 2.73%，為 2011 年 4 月以來最高水準。10 年期平衡通膨率也觸及 2013 年 3 月來最高。

在大規模的財政和貨幣刺激助長下，從大宗商品到房地產，各種產品和服務價格正在飛漲。隨著經濟重啟，投資人正在評估 Fed 是否因應物價上漲是否過遲，還是市場價格反映過頭。

貝萊德智庫 (BlackRock Investment Institute) 分析師表示，市場通膨預期和 Fed 背道而馳，可能是因為市場價格反映的經濟加速成長，比實際可能的情況更持久。

貝萊德的分析師說：「投資人可能因為最近的經濟成長數據做出過度推論。我們認為疫情衝擊比較像天災，將帶來快速的『經濟重啟』，而不是一般在經濟衰退之後出現的『復甦』。這代表近期強力成長只是短暫的現象。」

市場將高度關注本周三公布的美國消費者物價指數 (CPI)，和周五的零售銷售。華爾街預測 4 月物價將上漲 3.6%，漲幅雖大，但和去年的低比較基期有關，不必然構成長期趨勢。

美國勞工部上周五公布的 4 月非農就業報告顯示勞動力市場成長意外降溫，替 Fed 對前景謹慎的觀點提供佐證。Fed 主席鮑爾多次表示，通膨上升壓力只是暫時性的，還不到 Fed 升息的標準。

摩根士丹利投資管理公司經理人 Jim Caron 說，Fed 希望保持實質利率 (經通膨預期調整的公債殖利率) 在低檔，可能也導致通膨預期被扭曲了，他不會把 5 年期和 10 年期通膨預期視為未來 5 年或 10 年通膨率的平均水準。