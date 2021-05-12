中國人行：通膨、美債問題均可控 經濟利多增加

週一 (10 日) 晚間，中國人行公布第一季貨幣執行政策報告，在對於經濟的看法沒有太大改變，延續之前看法，認為經濟正向因子變多，不過經濟復甦仍不均衡，主要在於消費仍受限，投資成長後勁不足，中小企業營運困難，不利就業穩定。

市場最關心的通膨問題，報告內容指出人行判斷原物料價格上漲並不容易引發明顯的輸入性通膨。目前 PPI 高漲的現象不會一直持續下去，待基期效應與供給因素減少後，PPI 將回穩。

而在美國公債殖利率方面，中國人行預期美債殖利率還是有上揚的可能性，但對中國貨幣政策影響有限。人行認為今年以來美債殖利率上漲有預期通膨因素，也有實質利率上漲因素。未來若美國財政刺激加碼和經濟復甦較強，導致通膨預期上漲太快，美債殖利率仍有可能持續上升。

而中國已成為全球第二大經濟體，經濟穩健韌性佳。因此美債殖利率上漲和未來聯準會調整貨幣政策對中國的影響有限而且可控制。

在針對流動性的看法上，對照近幾年報告內容差異，這次中國人行首度將對廣義流動性的要求 (即把好閘門，貨幣供應量與社會融資規模和名義 GDP 增速相匹配) 放在對狹義流動性要求 (保持合理充裕，引導市場利率圍繞政策利率中樞附近波動) 之前。

對此轉變市場認為，除了再度強調貨幣供給回歸中性外，另一個可能的原因是，中國人行在因應「現代貨幣政策框架」上已有所變化，使狹義流動性有更明確的目標，更具有穩定性。至於廣義流動性在市場利率盯住某一目標的情況下，則會出現明顯波動，管理上更需要重視。

中國人行在報告中也揭露穩槓桿的進度。第一季中國宏觀槓桿率為 276.8%，季減 2.6 個百分點，已連續兩季下滑，對應總量層面穩槓桿的壓力有所降低。

