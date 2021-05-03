本週操盤筆記：美4月非農、BOE 5月利率會議、G7外長會議

鉅亨網新聞中心 2021年5月3號6點0分

本週重點國際財經大事包括：美國 4 月非農報告、美股科技股財報週、英國央行 5 月利率會議、G7 外長會議，其中市場最為關注美國 4 月非農報告。

本週操盤筆記 (0503-0507)

1. 美國 4 月非農報告：

週五 (7 日) 美國勞工部將公布 4 月非農報告，市場預期，美國 4 月新增非農將報 95.0 萬人，失業率估將降至 5.8%，繼續延續美國經濟復甦。

但也有投行大幅看好美國 4 月新增非農可望迎來爆炸性增長，如渣打 (Standard Chartered) 即預期 4 月新增非農就業可能高達 150 萬人或甚至更多。

2. 英國央行 5 月利率會議：

英國央行 (BOE) 將於週四 (6 日) 召開 5 月利率會議，市場預期，英國央行估將維持利率在 0.1% 的歷史低點不變。

但值得注意的是，市場亦有經濟學家預測，英國央行有可能釋出縮減 QE 購債的前瞻指引，但即使英國央行放出縮減 QE 的預期，相信距離升息估計還有相當遙遠的一段時間。

3.G7 外長會議：

G7 工業國本週將在英國舉行外長會議，其中美國、日本和南韓也將安排外長會面。

市場預期，G7 外長會議將討論如何加強合作因應中國、北韓等議題，美日估將主導議題討論。

4. 美國 4 月 ISM 製造業 PMI：

週一 (3 日) 美國供應管理協會 (ISM) 將公布 4 月製造業 PMI，市場預期 4 月製造業 PMI 將報 65.1，估計將再創新高。

隨著美國新冠疫苗接種率正持續擴大，再加上拜登政府的 1.9 兆美元新財政刺激繼續發酵，估計美國經濟復甦腳步正持續擴大，市場普遍預期，美國第二季 GDP 總量將創歷史新高，超越疫情前高點 19.3 兆美元。