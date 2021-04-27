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拜登擬撥款800億美元打擊逃漏稅 為「美國家庭計畫」籌資

拜登擬撥款800億美元打擊逃漏稅 為「美國家庭計畫」籌資 (圖：AFP)
拜登擬撥款800億美元打擊逃漏稅 為「美國家庭計畫」籌資 (圖：AFP)

《紐約時報》(New York Times)周二 (27 日) 引述知情人士報導，拜登擬提議未來 10 年內向國家稅務局 (Internal Revenue Service,IRS) 撥款 800 億美元，並賦予 IRS 更多權力，打擊高收入人士和大企業的逃漏稅行為，作為幫助「美國家庭計劃」籌資的手段之一。

根據政府官員私下計算，拜登積極打擊逃漏稅，可望在未來 10 年內為政府帶來至少 7000 億美元的淨稅收。

繼公布規模 2.25 兆美元的基建計劃後，拜登政府擬再斥資至少 1.5 兆美元的家庭計畫，推動幼兒學前教育普及、兒童照護以及有薪假等措施，幫助人民在兼顧工作和照顧家人間取得平衡。

拜登預計於周三出席國會發表談話前公布上述細節，並正式向國會遞交對年收入超過 100 萬美元富人上調資本利得稅的計畫。

IRS 局長 Charles Rettig 本月出席國會時表示，稅務局嚴重缺乏資源打擊逃漏稅，導致政府每年損失高達 1 兆美元以上。近年來因預算收緊，稅務局的預算資金較難跟上通膨腳步，對於高收入人士的查稅行動也因此減少。

拜登目標即改變這種現況。美國前財長 Lawrence Summers 和賓州大學經濟學家 Natasha Sarin 曾於報告預計，美國政府可透過加強稅務執法在 10 年內籌集高達 1.1 兆美元資金。

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