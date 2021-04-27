拜登擬撥款800億美元打擊逃漏稅 為「美國家庭計畫」籌資

《紐約時報》(New York Times)周二 (27 日) 引述知情人士報導，拜登擬提議未來 10 年內向國家稅務局 (Internal Revenue Service,IRS) 撥款 800 億美元，並賦予 IRS 更多權力，打擊高收入人士和大企業的逃漏稅行為，作為幫助「美國家庭計劃」籌資的手段之一。

根據政府官員私下計算，拜登積極打擊逃漏稅，可望在未來 10 年內為政府帶來至少 7000 億美元的淨稅收。

繼公布規模 2.25 兆美元的基建計劃後，拜登政府擬再斥資至少 1.5 兆美元的家庭計畫，推動幼兒學前教育普及、兒童照護以及有薪假等措施，幫助人民在兼顧工作和照顧家人間取得平衡。

拜登預計於周三出席國會發表談話前公布上述細節，並正式向國會遞交對年收入超過 100 萬美元富人上調資本利得稅的計畫。

IRS 局長 Charles Rettig 本月出席國會時表示，稅務局嚴重缺乏資源打擊逃漏稅，導致政府每年損失高達 1 兆美元以上。近年來因預算收緊，稅務局的預算資金較難跟上通膨腳步，對於高收入人士的查稅行動也因此減少。

拜登目標即改變這種現況。美國前財長 Lawrence Summers 和賓州大學經濟學家 Natasha Sarin 曾於報告預計，美國政府可透過加強稅務執法在 10 年內籌集高達 1.1 兆美元資金。