英特爾設廠遍地開花 將於以色列投資100億美元

週一 (3 日)《路透社》報導指出英特爾 (INTC-US) CEO 季辛格（Pat Gelsinger）於週日訪問以色列時宣布將額外投資 6 億美元以擴大研發腳步。同時英特爾證實將斥資 100 億美元在以色列興建設一座新的晶片廠，第一階段的建設已經啟動。

季辛格訪問以色列是他在上週訪問歐洲行的其中一站，在前往以色列前他已先訪問德國與比利時。

英特爾稱已有 4 億美元的投資正在進行，該計劃將把位於耶路撒冷汽車科技研發公司 Mobileye 的總部轉變成研發園區，以發展自駕技術。該公司在 2017 年 3 月英特爾宣布以 150 億美元買下。

而另外還將投資 2 億美元設立半導體晶片開發園區 IDC12，並招聘 1000 名員工，地點選在以色列北部的海法，位於英特爾現有的研發中心旁。英特爾形容該超大晶片設計中心將能容納 6000 名員工。

(圖片: AFP)

在英特爾新任 CEO 季辛格上台後積極擴展營運腳步，除了配合美國政府的半導體計劃投資 200 億美元，開始分搶晶圓代工訂單外，還將擴廠勢力瞄準歐洲。

如果英特爾、台積電 (2330-TW)、三星等代工大廠能在歐洲建廠或擴廠，那麼將有助於歐盟實現未來十年為全球半導體提供 20% 產能的目標。歐盟還希望建造 2 奈米的先進晶片製程生產線。

季辛格認為德國可能是潛在的歐洲晶片生產的合適地點，並認為德國是具有晶片製造能力的良好候選者。

另一方面，季辛格在接受美國媒體專訪時指出，英特爾正在對部分工廠進行改造，以提高產量並解決汽車產業晶片短缺問題。他表示半導體供應壓力可能至少需要幾個月的時間才能開始舒緩。

