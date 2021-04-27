拜登上任100天 美股成績單輕鬆超越前任

週一 (26 日) 美國總統拜登 (Joe Biden) 上任後 100 天內見證了美股空前增長，美股成績單輕鬆超越前任。

前總統川普曾多次戲稱拜登為「瞌睡喬」，高喊拜登當選，美股將會大崩盤，但追溯到 1950 年代，拜登上任迄今，美股政績比任何一任的前美國總統都還要好。

自拜登執政 100 天以來，標普 500 指數已上漲 24.1%，其漲幅輕鬆超過任何前任美國總統，唯一能與拜登匹敵的是甘迺迪 (18.5%)。就連經常把美股當政績的川普，在上任後 100 天裡，標普漲幅僅達 11.4%。

拜登上任 100 天 美股成績單輕鬆超越前任 (圖片：翻攝 CNBC)

實際上，在企業稅、資本利得稅提高前，拜登的美股成績單能遙遙領先多久仍不得而知，但不可否認，拜登上任之前，大規模紓困計畫和經濟復甦就已起步，推動美股一路空前奔漲。

摩根大通策略師 John Normand 在一份報告中稱：「拜登上任 100 天來，美股漲幅已達至少 75 年來的最高，因美國財政刺激措施規模創新高紀錄，而且還大量使用行政命令。對拜登來說，這個結果是不錯的。」

事實上，沒有任何美國前總統能像拜登一樣，在 1 月份就搭上了順風車，美國國會撥款超過 3 兆美元用於刺激經濟，聯準會創始上極度寬鬆的政策，花費超過 5.3 兆美元購買債券，促使資產負債表增加近一倍，接近 8 兆美元，因此任何在今年當選美國總統的人都將得到相當大的支持。

除此之外，美國每天仍有大約 300 萬人接種疫苗，隨著更多經濟復甦，提供了市場持續的希望。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 認為，任何在今年當選總統的人都搭上了順風車，現在重點是，拜登必須不要把事情搞砸。

Art Hogan 提到：「接下來的下一個 100 天會是什麼樣子？這很有趣。有一個重要的經濟推動力，病毒和疫情間的拉鋸戰最終還是要靠疫苗取勝。」

Allianz 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 警告，巨大的流動性和經濟復甦顯著回溫正在推動市場，而且理應延續，除非出現政策錯誤或出現某種市場動亂。

聯準會 (Fed) 週四 (29 日) 將公佈 4 月利率會議結果，市場幾乎肯定 Fed 將對近乎零利率按兵不動，且不會放緩資產購買。

雖然 Fed 官員認為近期通膨數據上升是暫時的，但 El-Erian 表示，由供應驅動的通膨，如半導體和一些消費品的通膨，表明情況可能並非如此。

El-Erian：「我真擔心 Fed 預期的暫時性通膨最終會變成持續性通膨，若這樣，他們將不得不猛踩刹車，屆時市場反應將要嚴重得更多，還不如現在就稍微削減 (Taper) 購債。」