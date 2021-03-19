超級周期前景有壓？通膨升溫疑慮罩頂 為何大宗商品跟著跌

美國聯準會 (Fed) 表態願意容忍通膨上升，通膨失控疑慮導致美國公債周四 (18 日) 再度被拋售，科技股回跌，就連通常受益於通膨上升的大宗商品也大跌，國際油價重挫 7%，咖啡寫下兩個月來最大跌幅，玉米、銅價也走低，一時之間投資人似乎無處可躲。

彭博報導，大宗商品需求和全球經濟成長預期緊密扣連，通常在通膨上升環境中表現良好，但這個前提是通膨壓力必須處於「剛好」的程度：假如通膨過高，讓投資人開始擔心影響到經濟成長，以及若美元持續升值拖累需求展望，反而會打壓原物料行情。

大宗商品今年來表現突出，國際油價截至周三大漲逾 30%，玉米、黃豆和銅紛紛攀抵多年新高，木材價格飆升，多頭派認為這象徵大宗商品即將進入長期上漲的「超級周期」。

但在部分國家暫停施打阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 疫苗，導致疫苗接種速度減緩之後，投資人開始擔心，大宗商品需求可能需要更長一段時間，才能回到疫情前水準。美元隨著債券殖利率攀高，更削弱了以美元計價的大宗商品魅力。

國際油價周四重挫約 7%，西德州原油已經連跌五日，是一年多來最久跌勢。國際能源署 (IEA) 本周表示，全球原油需求直到 2023 年都無法回歸疫前水準，而且因為新的工作習慣以及逐漸淘汰化石燃料，需求成長將受到抑制。

糧食價格下挫，黃豆出口大國阿根廷，以及盛產小麥的美國、俄羅斯和烏克蘭等地天氣好轉，代表供給可望增加，更加重壓力。

同時，美債殖利率上升導致無法孳息的貴金屬魅力下降，黃金、白銀均下跌。彭博大宗商品現貨指數重挫 2.4%，是去年 9 月中旬來最大單日跌幅。

StoneX 首席商品經濟學家 Arlan Suderman 說：「債券殖利率和美元正在回應 Fed 的決策，打擊大宗商品。」

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