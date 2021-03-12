小摩：1.9兆美元規模雖大 不至於造成通膨失控

美國總統拜登周四 (11 日) 簽署 1.9 兆美元政府刺激方案，美國民眾很快就會收到現金支票，這也引來許多對通膨擴大的憂心。摩根大通 (JPMorgan)(小摩) 首席經濟學家 Mike Feroli 認為，這一計畫雖然帶來了大量資金，但不會導致通貨膨脹失控。

Feroli 在最新報告中指出，財政刺激計畫不會立即對經濟產生影響，它會在未來 2 年內推行，而發給州及地方政府的 3000 億美元，支出會更為緩慢。

Feroli 表示，人們不用像 Larry Summers 那樣，擔心投入金額太大，造成經濟難以應對。

「首先，聯邦政府不會立即支付這些資金。國會預算辦公室 (CBO) 估計，在本財年剩下的時間裡，預算影響為 1.16 兆美元。即便如此，這也誇大了短期影響，因為其中將近 3000 億美元將迅速撥給州和地方政府，後者的支出速度將慢得多。」

此外，Feroli 認為，延長失業救濟將消除短期的懸崖效應，這是件好事，不過懸崖效應並不能縮小產出缺口，它只能防止產出缺口擴大。

在剩餘的資金中，一半以上是發給民眾的現金。Feroli 表示，根據去年的情況，這些刺激支票中有半數以上會被存下來，不會轉為消費。

摩根大通的結論是，「時間會說明一切」，同時也不需要等太久。刺激支票預計月底前就會發出，對消費的影響很快就能知曉。