華爾街最大恐慌？美銀：比起新冠 投資人更害怕通膨和Fed

美國銀行週二 (16 日) 發布的一份調查顯示，華爾街投資者至少在心理上已將「通膨」和「聯準會」列為他們更大的頭號擔憂。

自 2020 年 2 月以來，新冠疫情 (COVID-19) 被基金經理評為第一大尾端風險 (Tail Risk)，然而，隨著全球疫苗接種進度展開，本月有了不一樣的戲劇調查結果。

美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 總結三月份的全球基金經理調查結果道，「通膨」憂慮已經取代「新冠疫情」成為投資者第一大的尾端風險 (或離群值事件)，這是自 2020 年 2 月以來「新冠」首次退位。

尾端風險 (Tail Risk):

極端事件出現的風險，統計學上認為按照常態鐘型分佈，極端值出現機率是相當低的，導致很少人會考慮到大幅波動造成的風險。

美銀三月的專業投資者調查中，37% 的受訪者表示，「通膨」是目前最大的市場挑戰，其次是 35% 受訪者認為的「削減恐慌」(taper tantrum)。(Fed 出人意料地縮減月度資產購買計畫時，債券市場將出現的強烈反應)。

「新冠疫情」仍然是基金經理認為市場的第三大威脅。

「通膨」取代「新冠疫情」是目前專業投資者的最大擔憂。 (圖片：美銀)

這前三大威脅都比拜登政府的華爾街泡沫、更高稅收或更嚴格的科技監管更讓基金經理感到擔憂。

此外，89% 的受訪者認為明年全球獲利將有所改善。專業投資者現在多傾向購買週期性股票。

美銀自本月 5 日至 11 日進行該調查，涵蓋管理逾 6300 億美元的資產的 220 名基金經理。