本週操盤筆記：鮑爾半年度貨幣政策聽證、波克夏財報、Nvidia財報

本週重點國際財經大事包括鮑爾國會半年度貨幣政策聽證、波克夏、Nvidia 財報等，其中市場最為關注鮑爾國會半年度貨幣政策聽證。

本週操盤筆記 (0221-0226)

1. 鮑爾國會聽證：

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二 (23 日) 將前往國會，向國會作半年度貨幣政策報告，市場關注，鮑爾將對美國經濟前景作出進一步展望報告。

此前在 Fed 1 月利率會議上，Fed 宣布維持零利率與當前每月 QE 1200 億美元的低度購債不變，直到美國經濟前景出現進一步加強。

當時 1 月 Fed 聲明表示，目前美國經濟狀況很大部分將取決於疫情發展，包括未來接種疫苗的進度，而若美國通膨開始出現上升，Fed 也將會保持耐心，願意放寬讓通膨飛遠一點，不會立即升息。

2. 波克夏財報：

美股財報季已近尾聲，本週重點發布財報公司有波克夏 (BRKA-US)、Nvidia (NVDA-US)、梅西百貨 (M-US)、Home Depot (HD-US)、Square (SQ-US)、西方能源 (OXY-US) 等公司。

市場高度關注波克夏、Nvidia、Square 等公司財報，其中，由於虛擬貨幣市場熱絡，Nvidia (NVDA-US) 宣布推出挖礦產品線 NVIDIA CMP (加密貨幣挖礦處理器)，同時將 GeForce RTX 3060 GPU 挖礦算力減半，滿足挖礦與遊戲玩家需求，市場看好，輝達此舉將帶動新一波換購潮

3. 美國 Q4 實質 GDP 季增年率修正值：

週四 (25 日) 美國將公布 Q4 實質 GDP 季增年率修正值，市場預期，美國 Q4 實質 GDP 季增年率將上修 0.1 個百分點至 4.1%，顯示美國經濟前景正進一步改善。

隨著國新任總統拜登 (Joe Biden) 上任，後續新財政刺激和新冠疫苗接種正在加速進行，投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 即預計，美國 2021 年實質 GDP 季增年率可望達到 6.6%。

4. 強生將宣布解除封鎖之規劃藍圖：

英國首相強生 (Boris Johnson) 週一 (22 日) 將發表談話，市場預期，強生將公布未來英國解除新冠疫情封鎖措施的規劃藍圖。

英國首相強生先前承諾，2 月中旬前將為英國國內四大優先群體、約 1500 萬人接種疫苗。根據英國衛生部數據，英國迄今已有超過 1600 萬人接種第一劑疫苗，並有超過 50 萬人接種第二劑疫苗，階段性目標已達成。