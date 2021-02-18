〈美股早盤〉失業金報告不盡理想 美股全線開低 沃爾瑪挫5%拖累道瓊

在公布不盡理想的失業金數據後，美股三大指數周四 (18 日) 全面開低，道瓊工業指數開盤跌逾 200 點或 0.7%，那斯達克指數跌 1.2％，標普 500 指數跌 0.8％，費半跌 0.9％。沃爾瑪在最新財報中表達對未來銷售的悲觀預期，開盤重跌 5% 拖累道瓊。
美國上周初領失業金意外反彈至 86.1 萬人，為連續兩周增加，且高於市場預期，顯示在疫情影響下，勞動力市場仍持續掙扎。
10 年期美債殖利率近日大幅上行，並在周三升至近一年高位的 1.331%。華爾街擔憂，這可能導致股市失去吸引力，同時對受惠於低利率環境的產業構成威脅，例如科技業。
不過，美國聯準會 (Fed) 於 1 月會議紀要中重申將維持超寬鬆貨幣政策立場，幫助經濟重回正軌，同時表示未來一段時間內不會縮減購債規模。
美股周四開盤，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MST-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 等科技公司全線走低。
美國眾議院將在周四召開聽證會，調查 GameStop 等股票引發市場波動的相關事件。列席作證的包含華爾街對沖基金、Robinhood 高層及在 Reddit 論壇上號召散戶買進 GameStop 的 Keith Gill。
截至台北時間周四 (18 日)22 時許：
- 道瓊指數下跌 231.85 點或 - 0.73%，暫報 31381.17 點
- 那斯達克下跌 163.13 點或 - 1.17%，暫報 13802.36 點
- 標普 500 指數下跌 31.08 點或 - 0.79%，暫報 3900.25 點
- 費半下跌 28.01 點或 - 0.88%，暫報 3150.23 點
- 台積電 ADR 下跌 1.52% 至每股 134.20 美元
- 十年期美債殖利率上漲至 1.313%
- 紐約輕原油上漲 0.64% 至每桶 61.53 美元
- 布蘭特原油上漲 0.37% 至每桶 64.58 美元
- 黃金上漲跌 0.43% 至每盎司 1780.50 美元
- 美元指數下跌 0.31% 至 90.67 點
焦點個股：
沃爾瑪 (WMT-US) 早盤下跌 5.48％，至 139.13 美元。
周四美股盤前，沃爾瑪公布 2021 財年 Q4 和全年財報，Q4 營收突破 1500 億美元，優於預期。然而，電商銷售雖增近 7 成，增幅仍創疫情以來最低。沃爾瑪預計，新財年銷售步伐將有所放緩，且 EPS 略微下滑。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.62％，至 785.22 美元。
特斯拉宣布調降旗下車款「Model 3」和「Model Y」入門車款在北美和日本市場售價，盼藉此刺激買氣。但也同時上調兩車款的高性能版本售價。
Tilray(TLRY-US) 早盤上漲 7.93％，至 34.01 美元。
加拿大大麻公司 Tilray 周三公布去年第 4 季財報，營收年增 21% 至 5650 萬美元，優於市場預期，虧損雖高於預期，但已較先前大幅收窄。該公司計畫今年與競爭對手 Aphria 合併，預計交易於第 2 季完成。
每日關鍵經濟數據：
- 美國 1 月新屋開工年化月增率報 - 6.0％，前值 5.8%
- 美國 1 月新屋開工年化總數報 158 萬戶，預期 165.1 萬戶，前值自 166.9 萬戶上調至 168 萬戶
- 美國 1 月營建許可月增率報 10.4％，預期 2.0%，前值 4.5%
- 美國 1 月營建許可總數報 188.1 萬戶，預期 167 萬戶，前值自 170.9 萬戶下調至 170.4 萬戶
- 費城 Fed 2 月製造業指數報 23.1，前值 26.5
- 美國上周 (2/13) 初領失業金報 86.1 萬人，預期 77.3 萬人，前值自 79.3 萬人上調至 84.8 萬人
- 美國上周 (2/6) 續領失業金報 449.4 萬人，預期 442.5 萬人，前值自 454.5 萬人上調至 455.8 萬人
華爾街分析：
CPR Asset Management 策略師 Bastien Drut 表示，市場一定會有輸家，從刺激計劃和債券殖利率走高的角度來看，相較於科技業，有部分產業將更加受惠。
然而，Drut 認為隨著疫情逐步改善，加上美國快速推進疫情接種進程，長期來看，他依舊看好科技股。
野村證券 (Nomura Securities) 的分析師 Masanari Takada 認為，若債券拋售越演越烈，量化基金 (CTA) 在美債期貨市場轉向空頭，10 年期美債殖利率將被推升至 1.5% 以上，屆時美股 (標普 500 指數) 將出現 8% 或以上的回調。
瑞士信貸 (Credit Suisse) 策略師 Jonathan Golub 則表示，美債殖利率上升和信貸利差收窄是經濟正在好轉的跡象，對美股而言是好兆頭。
Golub 引述他的研究指出，通膨預期是股市的「首要」驅動因素，經濟復甦導致信貸利差收窄，反映出貸款違約預期降低，這對股市來說也是利好。