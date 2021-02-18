〈美股早盤〉失業金報告不盡理想 美股全線開低 沃爾瑪挫5%拖累道瓊

在公布不盡理想的失業金數據後，美股三大指數周四 (18 日) 全面開低，道瓊工業指數開盤跌逾 200 點或 0.7%，那斯達克指數跌 1.2％，標普 500 指數跌 0.8％，費半跌 0.9％。沃爾瑪在最新財報中表達對未來銷售的悲觀預期，開盤重跌 5% 拖累道瓊。

美國上周初領失業金意外反彈至 86.1 萬人，為連續兩周增加，且高於市場預期，顯示在疫情影響下，勞動力市場仍持續掙扎。

10 年期美債殖利率近日大幅上行，並在周三升至近一年高位的 1.331%。華爾街擔憂，這可能導致股市失去吸引力，同時對受惠於低利率環境的產業構成威脅，例如科技業。

不過，美國聯準會 (Fed) 於 1 月會議紀要中重申將維持超寬鬆貨幣政策立場，幫助經濟重回正軌，同時表示未來一段時間內不會縮減購債規模。

美股周四開盤，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MST-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 等科技公司全線走低。

美國眾議院將在周四召開聽證會，調查 GameStop 等股票引發市場波動的相關事件。列席作證的包含華爾街對沖基金、Robinhood 高層及在 Reddit 論壇上號召散戶買進 GameStop 的 Keith Gill。

截至台北時間周四 (18 日)22 時許：

道瓊指數下跌 231.85 點或 - 0.73%，暫報 31381.17 點

那斯達克下跌 163.13 點或 - 1.17%，暫報 13802.36 點

標普 500 指數下跌 31.08 點或 - 0.79%，暫報 3900.25 點

費半下跌 28.01 點或 - 0.88%，暫報 3150.23 點

台積電 ADR 下跌 1.52% 至每股 134.20 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.313%

紐約輕原油上漲 0.64% 至每桶 61.53 美元

布蘭特原油上漲 0.37% 至每桶 64.58 美元

黃金上漲跌 0.43% 至每盎司 1780.50 美元

美元指數下跌 0.31% 至 90.67 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤下跌 5.48％，至 139.13 美元。

周四美股盤前，沃爾瑪公布 2021 財年 Q4 和全年財報，Q4 營收突破 1500 億美元，優於預期。然而，電商銷售雖增近 7 成，增幅仍創疫情以來最低。沃爾瑪預計，新財年銷售步伐將有所放緩，且 EPS 略微下滑。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.62％，至 785.22 美元。

特斯拉宣布調降旗下車款「Model 3」和「Model Y」入門車款在北美和日本市場售價，盼藉此刺激買氣。但也同時上調兩車款的高性能版本售價。

Tilray(TLRY-US) 早盤上漲 7.93％，至 34.01 美元。

加拿大大麻公司 Tilray 周三公布去年第 4 季財報，營收年增 21% 至 5650 萬美元，優於市場預期，虧損雖高於預期，但已較先前大幅收窄。該公司計畫今年與競爭對手 Aphria 合併，預計交易於第 2 季完成。

每日關鍵經濟數據：

美國 1 月新屋開工年化月增率報 - 6.0％，前值 5.8%

美國 1 月新屋開工年化總數報 158 萬戶，預期 165.1 萬戶，前值自 166.9 萬戶上調至 168 萬戶

美國 1 月營建許可月增率報 10.4％，預期 2.0%，前值 4.5%

美國 1 月營建許可總數報 188.1 萬戶，預期 167 萬戶，前值自 170.9 萬戶下調至 170.4 萬戶

費城 Fed 2 月製造業指數報 23.1，前值 26.5

美國上周 (2/13) 初領失業金報 86.1 萬人，預期 77.3 萬人，前值自 79.3 萬人上調至 84.8 萬人

美國上周 (2/6) 續領失業金報 449.4 萬人，預期 442.5 萬人，前值自 454.5 萬人上調至 455.8 萬人

上圖為美國新屋開工月增率，下圖為美國營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

CPR Asset Management 策略師 Bastien Drut 表示，市場一定會有輸家，從刺激計劃和債券殖利率走高的角度來看，相較於科技業，有部分產業將更加受惠。

然而，Drut 認為隨著疫情逐步改善，加上美國快速推進疫情接種進程，長期來看，他依舊看好科技股。

野村證券 (Nomura Securities) 的分析師 Masanari Takada 認為，若債券拋售越演越烈，量化基金 (CTA) 在美債期貨市場轉向空頭，10 年期美債殖利率將被推升至 1.5% 以上，屆時美股 (標普 500 指數) 將出現 8% 或以上的回調。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 策略師 Jonathan Golub 則表示，美債殖利率上升和信貸利差收窄是經濟正在好轉的跡象，對美股而言是好兆頭。

Golub 引述他的研究指出，通膨預期是股市的「首要」驅動因素，經濟復甦導致信貸利差收窄，反映出貸款違約預期降低，這對股市來說也是利好。