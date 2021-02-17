〈美股早盤〉零售銷售數據亮眼 加劇通膨預期 道瓊開盤跌近百點

儘管 1 月零售銷售數據大幅優於預期，美股周三 (17 日) 仍全線開低，道瓊工業指數開盤跌近百點或 0.3%，那斯達克指數跌近 1％，標普 500 指數跌 0.6％，費半跌 1.3％。美國聯準會 (Fed) 將在周四公布 1 月利率會議紀要。

受惠於疫情改善和政府的刺激措施，美國商務部盤前公布 1 月零售銷售顯著反彈，月增 5.3% 遠優於市場預期，另一方面，美國勞工部公布 1 月生產者物價指數 (PPI) 大增 1.3%，創下 2009 年 12 月以來最大漲幅。

有市場分析認為，消費支出激增加劇了市場對於通膨上升的擔憂。

伴隨通膨預期升溫，10 年期美債殖利率周三一度創下近 1 年新高，至 1.331%，周三開盤後小幅回跌。

Fed 即將在台北時間周四 (18 日) 凌晨 3 點公布 1 月利率會議紀要，Fed 此前承諾將利率維持在接近零的水平，並維持購債速度不變，直到在實現最大就業和價格穩定上取得進展為止。

大宗商品部分，以美元計價的黃金下挫，跌破 1780 美元關卡後持續承壓。在傳出沙烏地阿拉伯計劃撤銷減產措施後，油價於美股開盤前跳水，國際基準布蘭特原油跌 0.17%，至每桶 63.2 美元，WTI 原油跌 0.7%，跌破 60 美元大關。

截至台北時間周三 (17 日)22 時許：

道瓊指數下跌 99.36 點或 - 0.32%，暫報 31423.39 點

那斯達克下跌 136.14 點或 - 0.97%，暫報 13911.36 點

標普 500 指數下跌 23.33 點或 - 0.59%，暫報 3909.26 點

費半下跌 43.52 點或 - 1.34%，暫報 3195.40 點

台積電 ADR 下跌 0.86% 至每股 138.84 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.297%

紐約輕原油下跌 0.68% 至每桶 59.64 美元

布蘭特原油下跌 0.17% 至每桶 63.24 美元

黃金下跌 1.25% 至每盎司 1776.50 美元

美元指數上漲 0.57% 至 91.02 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

雪佛龍 (CVX-US) 早盤上漲 1.34％，至 94.38 美元；Verizon(VZ-US) 早盤上漲 3.31％，至 55.94 美元。

根據申報文件，股神巴菲特的控股公司波克夏海瑟薇 (Berkshire Hathaway) 去年第 3 季買進通訊業巨頭 Verizon，以及石油巨擘雪佛龍，截至 12 月 31 日，波克夏持有價值 86 億美元的 Verizon 股票，以及 41 億美元的雪佛龍股票。

Slack(WORK-US) 早盤下跌 1.63％，至 43.56 美元；Salesforce(CRM-US) 上漲 0.36％，至 249.49 美元。

美國反壟斷監管當局要求 Salesforce 就 Slack 得收購交易，提交更多資料文件，儘管如此，該公司仍預計交易能在 7 月底以前完成。Salesforce 去年底宣布斥資 277 億美元收購 Slack。

希爾頓全球酒店集團 (HLT-US) 早盤下跌 1.28％，至 112.16 美元。

在疫情和旅遊限制重創之下，希爾頓周三公佈營收暴跌 62%，至 8.9 億美元，低於預期，調整後每股虧損報 10 美分，遠低於分析師預期的每股淨利 4 美分。儘管防疫限制令已較寬鬆，帶動入住率自去年 4 月低點反彈，變種病毒仍壓制了飯店業復甦力道。

每日關鍵經濟數據：

美國 1 月零售銷售年增率報 7.4%，前值自 4.8% 下調至 2.5%

美國 1 月零售銷售月增率報 5.3%，預期 0.8%，前值自 - 0.7% 下調至 - 1.0%

美國 1 月 PPI 年增率報 1.7%，預期 0.8%，前值 0.8%

美國 1 月 PPI 月增率報 1.3%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 1 月核心 PPI 年增率報 2.0%，預期 1.1%，前值 1.2%

美國 1 月核心 PPI 月增率報 1.2%，預期 0.2%，前值 0.1%

藍線：美國 PPI 年增率，綠線：美國 PPI 月增率 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 23:00 將公布美國 2 月 NAHB 房產市場指數，預期 83.0，前值 83.0

華爾街分析：

三菱日聯銀行 (MUFG) 市場研究主管 Derek Halpenny 表示，近期美債殖利率上升使部分投資人重新衡量對風險性投資的胃口，尤其考慮到許多股票的高估值。

CPR 資產管理公司高級策略師 Bastien Drut 指出，該公司對股票仍抱持樂觀態度，儘管債券殖利率有進一步上漲空間，但推動殖利率和股價走高的一大因素均為經濟增長。

隨著股市持續創新高，有策略師警告，接下來市場可能需要喘口氣。

Cannacord Genuity 策略師 Tony Dwyer 週二發布報告，認為市場已準備好回調，但現階段仍應將重點放在核心基本面和全球通膨上面。