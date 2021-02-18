〈美股盤後〉股神＋暴雪促能源股飛 台積電ADR挫 道瓊續寫新高

週三 (17 日) 聯準會上月會議紀要重申寬鬆政策立場，美國 1 月零售數據遠優預期，比特幣首破 52000 美元，德州暴雪推動原油價格上漲、能源股水漲船高，惟科技股表現不佳，台積電 ADR 下跌近 3%，道瓊續寫歷史新高。

週三 Fed 釋出上月會議紀要顯示，目前美國經濟狀況與 FOMC 委員會的長期目標相去甚遠，在實現這些目標之前，必須保持 (寬鬆) 政策立場。未來一段時間內不會滿足縮減大規模資產購買計畫的條件。

政經消息方面，美國總統拜登將會見勞工領袖，討論其 1.9 兆美元新冠經濟刺激計畫，並且將尋求推進基礎設施計劃。

地緣政治消息方面，美國司法部起訴三名北韓人，涉嫌對美國發動大型攻擊，竊盜 13 億美元的資金和加密貨幣。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.09 億例，死亡數突破 242 萬例，美國累計確診超過 2775 萬例，累計死亡數超過 48.8 萬。

白宮首席醫學顧問福奇 (Anthony Fauci) 週二表示，預計疫苗將在 5 月中旬至 6 月初廣泛提供給美國大眾，比他早前預測的 3 月底或 4 月初略有延遲。

週三 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 90.27 點，或 0.29%，收 31,613.02 點。

標普 500 指數下跌 0.85 點，或 0.02%，收 3,931.74 點。

那斯達克指數下跌 82.00 點，或 0.58%，收 13,965.50 點。

費城半導體指數下跌 60.68 點，或 1.87%，收 3,178.24 點。

標普 11 大板塊僅 3 大板塊收黑，能源、非必需消費品和通訊服務領漲，資訊科技、工業和材料領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.76%；臉書 (FB-US) 跌 0.15%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.21%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.44%。

道瓊成分股漲多跌少。Verizon (VZ-US) 暴漲 5.19%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.00%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.01%；默克 (MRK-US) 上漲 1.74%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.62%。

費半成分股一片血染。英特爾 (INTC-US) 跌 0.99%；美光 (MU-US) 跌 1.93%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.23%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.64%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.77%；AMD (AMD-US) 下跌 1.66%。

台股 ADR 全數收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.70%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.70%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.46%。

個股消息

股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRKA-US) 釋出投資組合變化，去年最後一季買入雪佛龍 (CVX-US)、Verizon (VZ-US)，促使兩家股票週三分別上漲 3.00% 和 5.19%。波克夏海瑟威減持蘋果，此消息拖累蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.76%。

外媒傳出，福特汽車在德國投資 10 億美元建廠，目標在 2030 年在歐洲只提供全電動車款，福特 (F-US) 下跌 0.56%。

富國銀行 (WF-US) 上漲 5.20%，主因是其資產上限的改革計劃獲聯準會批准，該公司早前陷入虛假帳戶醜聞，過去 10 多年來持續進行不法行為。

美國數據分析獨角獸 Palantir (PLTR-US) 下跌 2.73%。高盛升評 Palantir 至「買入」，研判該公司增長可見度正在提高。

澳洲政府計畫實施一項新聞媒體議價法 (News Media Bargaining Code)，要求 Google 和 Facebook 等公司向新聞媒體支付其顯示和連結內容的費用。臉書 (FB-US) 週三反擊，宣布將不再允許澳洲新聞出版業者和用戶分享或查看新聞內容。臉書週三收跌 0.15%。

經濟數據

美國 1 月零售銷售年增率報 7.4%，前值自 4.8% 下調至 2.5%

美國 1 月零售銷售月增率報 5.3%，預期 0.8%，前值自 - 0.7% 下調至 - 1.0%

美國 1 月 PPI 年增率報 1.7%，預期 0.8%，前值 0.8%

美國 1 月 PPI 月增率報 1.3%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 1 月核心 PPI 年增率報 2.0%，預期 1.1%，前值 1.2%

美國 1 月核心 PPI 月增率報 1.2%，預期 0.2%，前值 0.1%

美國 2 月 NAHB 房產市場指數報 84.0，預期 83.0，前值 83.0

華爾街分析

聯準會釋出的會議紀要顯示，Fed 重申寬鬆立場並對通膨表示樂觀，然而，近期市場預期通膨飆升和美債殖利率上揚，促使科技股出現獲利了結。

Bronson Meadows 資本管理公司總裁 Oliver Pursche 表示，市場準確地反映了 Fed 持續低利率和寬鬆立場的結合。

JonesTrading 首席市場分析師 Michael O'Rourke 認為，通膨壓力可能迫使 Fed 未來調整政策，但 Fed 必須跨過一個很高的門檻。

Globalt 高級投資組合經理 Tom Martin 表示，棘手的是，投資人要清楚什麼樣的利率水平將支撐股價並繼續走高，或什麼樣的通膨或利率水平將開始成為市場估值方面的擔憂。