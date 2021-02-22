研究：最好情況下 今年全球企業股利配發有望成長5%

根據全球資產管理集團 Janus Henderson 在週一 (22 日) 發布的報告，在新冠肺炎疫情造成企業股利跌至金融危機以來的最大跌幅後，今年全球股利發放有望反彈，至最多達 5%。

在 2020 年，受到新冠肺炎疫情的影響，全球企業向股東配發的股利減少了 10% 以上。有五分之一的企業削減了股利，另外有八分之一的企業完全取消了股利配發。

數據顯示，在 4 月至 12 月期間，全球企業總共削減了高達 2200 億美元的股利，不過如今有跡象表明，企業已經開始恢復部分的股利配發。

報告中也警告表示，在最壞的情況下，今年股利配發金額可能下跌 2%。但是，在最好的情況下，預計 2021 年的股利將有望增長 5%。

「我們很有可能會看到企業在 2021 年支付特別股利，利用強大的現金部位來彌補 2020 年的股利縮減。」報告中說道。

此外，報告也表示，在歐洲央行和英國央行放寬了銀行對股利配發和買回庫藏股的禁令後，銀行的股利配發可能將會是推動 2021 年的股利支出反彈的主要動力。央行在先前第一波疫情期間實施相關禁令，來為壞帳做出準備。目前，巴克萊銀行 (Barclays) 和西敏寺銀行 (NatWest) 都已經在本月恢復了股利配發。

報告稱，在去年，受到禁令的影響，銀行業在全球範圍內削減或取消的股利支付達到 700 億美元。不過，事實證明，全球整體股利削減幅度不如預期的嚴重。去年 8 月份，Janus Henderson 曾預測疫情將促使全球企業削減 4000 億美元的股息。

報告中表示，股利減幅小於先前預測，主要受惠於去年第四季的復甦。德國汽車製造商福斯汽車 (Volkswagen) 和俄羅斯最大的銀行 Sberbank 等企業都恢復了股利配發。

從各國來看，在 2020 年，不包括英國在內的歐洲地區股利配發金額下跌 28.4%，至 1,716 億美元，創下 2009 年以來新低。不過，相比之下，北美地區全年的股利配發增長了 2.6%，達到 5490 億美元，創下新高紀錄。