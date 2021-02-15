本週操盤筆記：波克夏13F報告、Fed 1月會議紀要、百度財報

本週重點國際財經大事包括波克夏 13F 報告、Fed 1 月利率會議紀要、百度財報等，其中市場最為關注波克夏 13F 報告。

本週操盤筆記 (0215-0219)

1. 波克夏 13F 報告：

本週包括波克夏 (BRKA-US)、Paulson & CO 等對沖基金皆將公布 13F 報告，將揭露 2020 第四季的持倉資訊。

先前第三季波克夏曾建倉輝瑞 (PFE-US)、默克 (MRK-US) 等四大藥廠股票，並清倉了好市多 (COST-US) 持股，另外，也小幅減持了蘋果 (AAPL-US)、摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US)、巴里克黃金 (ABX-US) 持股。

2.Fed 1 月利率會議紀要：

聯準會 (Fed) 週四 (18 日) 將公布 1 月份利率會議紀要，市場關注，Fed 將對美國經濟前景給予進一步的展望看法。

先前 1 月利率會議上，Fed 宣布維持當前零利率政策與 QE 購債速度不變，並承諾維持寬鬆「直到在實現 FOMC 最大就業和價格穩定目標方面取得實質性進一步進展為止」。

但同時 Fed 也警告美國經濟仍在放緩，Fed 在聲明中表示：「近幾個月來，經濟活動和就業復甦的步伐有所放緩，主要集中在受疫情影響最嚴重的領域。」

3. 百度、沃爾瑪財報：

美股財報季已進入尾聲，本週將公布財報的重點公司有：百度 (BIDU-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、應材 (AMAT-US)、CVS (CVS-US)、Roku (ROKU-US)、Twilio (TWLO-US) 等。

而截至最新上週五 (12 日) 止，S&P 500 公司已有 80% 公布財報，其中高達 78% 公司繳出了正成長的 EPS 與營收增速，表現是超乎市場預期。

4. 主要經濟體公布 Markit 製造業 PMI：

本週包括美國、英國、歐元區、德國、法國、日本將皆公布 Markit 2 月份製造業 PMI 初值，市場普遍預期，主要經濟體 2 月份製造業 PMI 將出現小幅放緩，主要是因為新冠疫情持續打擊景氣，以及美國前一輪財政刺激 CARES 法案效力減弱所致。

而雖然 Markit 2 月份製造業 PMI 預期將小幅減弱，但估計各國製造業 PMI 仍將高於 50 的景氣分水線之上，其中美國製造業 PMI 更是預估高達 58.5。