長天期美債殖利率一路上揚 華爾街認為暫時無礙美股氣勢 

美國長天期債券殖利率攀高，令一些投資人開始擔心美股多頭走勢可能受阻，不過華爾街分析師認為，殖利率距離拖累股市的水準仍遠。

美國 10 年期公債殖利率周一 (8 日) 升抵 1.2%，為 11 個月新高，30 年期公債殖利率突破 2%，是疫情爆發以來首見。但美股波瀾不驚，三大指數都收高。

從去年 8 月下旬以來，美債殖利率就穩定上升，去年 11 月 9 月輝瑞和 BioNTech 發表疫苗之後加速攀高。

高盛認為，美債殖利率要上升到足以破壞股市上漲的水準，還有迢迢長路要走，建議投資人布局能從長遠經濟復甦當中受益的題材。

殖利率升到多高會破壞股市的上漲動能？目前華爾街共識預測，10 年期美債至少升到 1.75%，才會吸引投資人棄股買債。

美國銀行策略師 Savita Subramanian 等人認為，標普 500 約 70% 企業的股利殖利率都高於 10 年期美債殖利率，但如果企業繼續以目前的規模發放，而 10 年期美債殖利率在年底前升抵 1.75%，企業股利殖利率高於 10 年期美債殖利率的比率就會下降到 40%。

這種情境就有可能影響股市收益的魅力。目前標普 500 成分股企業整體的鼓勵殖利率為 1.5%，仍高於 10 年期美債殖利率，幫助沖淡股市估值遠高於歷史水準的疑慮。

美銀看好標普 500 的長期報酬率約達 3%，10 年期美債殖利率短期內難以挑戰這個水準，更遠超過反映市場對未來 10 年通膨預期的美債平衡通膨率。由於油價上漲、且美國有望擴大財政刺激，美債平衡通膨率周一攀抵 2.2%，是 2014 年來最高水準。

瑞銀集團 (UBS) 分析師認為，10 年期美債殖利率升到 2%，才會讓股市受難，但在聯準會 (Fed) 極度寬鬆的政策下，殖利率要上升到此水準還有一段路要走。

法國興業銀行 Roland Kaloyan 等策略師認為，比起美債殖利率上升，企業獲利成長一旦無法實現，對股票造成的風險將更甚美債殖利率上升。

不過檢視美企股利殖利率與債券殖利率的差距，結果顯示目前的利差雖然是至少 2018 年以來最小，但 2 個百分點的差距仍遠高於歷史水準。

Jefferies 分析師說，如果企業獲利加速成長、讓企業提高股東回饋，對美股的激勵就能抵銷殖利率上升的影響。根據 Jefferies，標普 500 迄今已公布上季獲利的企業中，81% 表現優於預期。

專家認為，未來幾個月，債券的魅力會繼續提高，但要升到足以影響股市的水準，可能需要比預想更長的時間。