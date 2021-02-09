大摩：美股走向牛市 但仍需提防高波動率

僅僅一周之前，摩根士丹利首席股票策略師 Mike Wilson 還在警告投資過熱帶來泡沫的風險，但隨著美股再飆新高，Wilson 很快地向市場投資。

在最新報告中，Wilson 表示，隨著貪婪又一次戰勝恐懼，讓美股在 2021 年快速攀高。

一周之前，由於散戶的大舉做多，引來市場可能短期動盪的憂心。但在眾多公司繳出優於預期的財報之下，聯準會、財政部的寬鬆刺激均不打算鬆手之下，似乎回到「萬物皆漲」的格局。

Wilson 指出，像往常一樣，在這種強勁的牛市行情中，投資者和交易員會在押注中增加槓桿。值得注意的是，幾周以前，避險基金的槓桿率就處於創紀錄水位，專注做多的機構，其現金餘額來到紀錄低點。

人們看好經濟好轉

散戶投資人更是在創紀錄地買入期權，並大舉使用融資。人們普遍認為，經濟增長將會好轉，更多的財政刺激措施會推出，聯準會也將繼續寬鬆。

Wilson 說，通常這種情況發生，要順其自然，直到它們脫軌或完全疲憊為止。

Wilson 指出，隨著股市上周的反彈，貪婪似乎又一次戰勝了恐懼，牛市即將真正恢復。

Wilson 解釋說，由數據來看，通常 ISM 指數高於 52 被定義為成長加速階段，在疫情救助法案可望推出之下，很難想像 ISM 指數會跌至 52 以下，代表著這一階段還會繼續。

預計維持高波動率

他也提醒，當金融市場參與者槓桿過高且無恐懼時，VAR 衝擊的可能性更大。因此，股市的修正可能已經結束，但投資人應該為高波動做好準備。隨著當前正由周期早期過渡到中期，以及後端利率上升，股票波動率將保持在較高水準。

(圖表取自 Zero Hedge)

Wilson 指出，隨著疫苗的分發和正常活動的恢復，在經濟好轉的背景下，銀行、原物料、工業和消費等順周期類股，將更有上行的空間。

與此同時，他認為，防禦性股票或可能容易受到消費者錢包變化影響的股票，其收益可能不會上升，無法抵消預期中的倍數壓縮，應該避免買入。