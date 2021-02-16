冬季風暴襲擊美國470萬戶大停電 WTI油價漲破每桶60美元

罕見酷寒天氣推升能源需求，迫使德州電網業者宣布輪流停電，美國中部地區至少 470 萬戶家庭和企業周一 (15 日) 停電，北美最大煉油廠暫停營運，就連墨西哥也受到波及，顯示從極圈一路南下的冷空氣正在醞釀一場能源危機。受斷電影響，西德州油價也登上疫情爆發以來的新高。

德州電網的電力需求在周日傍晚達到入冬以來新高。為了保護電網，美國為北達科他到奧克拉荷馬在內共 14 州供電的電網業者，要求電力公司實施輪流停電，以免暴增的需求讓電網崩潰。

西南電力公司 (SPP) 周一發表聲明說：「自我們從事電網營運以來，這是前所未見的事件。」

德州氣溫低至攝氏零下 22 度，德州最大城休士頓從周日開始降下白雪，多條公路因結冰而關閉，休士頓機場也暫時關閉。

美國最大煉油廠暫停營運

Motiva Enterprises 在德州亞瑟港的煉油設備暫停營運，這是美國最大煉油廠，每日產能超過 60 萬桶。

消息人士透露，Valero Energy、道達爾 (Total) 在亞瑟港的煉油廠也暫停運作，產能分別為 33.5 萬桶、22.5 萬桶。埃克森美孚 (XOM-US) 也關閉在德州的煉油廠、化學廠，其在路易斯安那州的煉油廠也因斷電營運受阻。

一路南下的冷空氣降臨不習慣酷寒天氣的大多數墨西哥灣地區、奧克拉荷馬和密蘇里。此外，墨西哥至少 40 萬家庭和企業用戶斷電，因電網中斷導致天然氣短缺，電廠必須暫停運作。

目前約 60% 受斷電影響的用戶已經恢復供電。美國總統拜登為德州提供聯邦援助。

但天氣預報顯示，休士頓可能在周二清晨出現 122 年來最低的 2 月氣溫，此外，德州本星期還會遭遇另一場冬季風暴，意味著酷寒天氣和道路結冰的情況將延續數日。

WTI 漲至 2020 年 1 月以來新高

德州是美國能源重鎮，也是數家全球大型石油和天然氣公司的所在地，這次斷電凸顯氣候變遷讓地球面臨更難以預測的天氣型態，並在從化石燃料邁向再生能源的過程中，必須克服電網的脆弱問題。

寒流席捲德州威脅石油供應，德州二疊紀盆地原油每日產量減少 100 萬桶，西德州中級原油 (WTI) 周一漲破每桶 60 美元，最高觸及 60.77 美元，是 2020 年 1 月以來新高。

布蘭特原油 (Brent) 周一上漲 1.3% 至每桶 63.26 美元，稍早也曾觸及 13 個月新高，上周已收復 60 美元整數關卡。WTI 和 Brent 今年來都漲逾 20%。

原油分析師 Andy Lipow 說：「冬季風暴和北極氣團正往休士頓一路南下，可能對原油產業造成嚴峻影響。極凍天候代表許多油井可能關閉，因為水一結凍也會導致設備結凍。這場酷寒已經影響加拿大和美國的北達科他州、奧克拉荷馬州、德州等地的石油生產。」

美國汽油價格近來穩定上揚，可能也和冬季風暴有關。

Lipow 說，冬季風暴的威力雖然比不上墨西哥灣受到 5 級颶風襲擊，但是煉油仍有很高機率減緩生產。