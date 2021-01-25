本週操盤筆記：蘋果特斯拉財報、Fed 1月會議、達沃斯世界經濟論壇

本週重點國際財經大事包括蘋果、特斯拉財報、Fed 1 月利率會議、達沃斯世界經濟論壇、美國上季 GDP，其中，市場最為關注蘋果、特斯拉財報。

本週操盤筆記 (0125-0129)

1. 蘋果、特斯拉財報：

本週美股將迎重磅科技股公布財報，包括蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US)、微軟 (MSFT-US)、AMD (AMD-US)、德儀 (TXN-US)、FaceBook (FB-US) 等皆將公布財報。

蘋果財報方面，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Katy Huberty 看好蘋果去年 Q4 獲利進一步提升，Katy Huberty 在最新報告中表示，蘋果支援 5G 的 iPhone 12 系列可說是近 5 年來最成功的產品，隨著新手機規格提升，將提高手機平均單價 (ASP) 並幫助蘋果獲利再走強。

據 FactSet 統計華爾街分析師中位數顯示，市場預期蘋果去年 Q4 營收將達 1025.4 億美元，年增成長 11.6%；每股盈餘 (EPS) 估達 1.41 美元，年增估成長 12.8%。

特斯拉財報方面，Oppenheimer 分析師 Colin Rusch 看好特斯拉交車量穩定增長 Colin Rusch 在最新報告中將特斯拉目標價自每股 486 美元上調至 1036 美元，並繼續給予「買入」評級。

據 FactSet 統計華爾街分析師中位數顯示，市場預期特斯拉去年 Q4 營收將達 105.3 億美元，年增成長 42.6%；EPS 估達 1.04 美元，年增估成長 79.3%，並可望寫下連續六季獲利紀錄。

2.Fed 1 月利率會議：

美國聯準會 (Fed) 將於台北時間週四 (28 日) 凌晨 3 時公布 1 月利率決議，市場預期 Fed 將繼續維持現行利率走廊在 0%-0.25% 不變、並將維持目前每月低度購債 1200 億美元不變，以靜待貨幣政策對美國經濟的發酵與傳導。

而雖然 Fed 1 月會議變動估計不大，但市場仍正在聚焦 Fed 貨幣政策的「下一步」，據彭博調查 40 位經濟學家數據顯示，有 10% 受訪者認為，未來兩季 Fed 將可能開始縮減購債、有 35% 認為要到明年 Q1 才可能縮減購債、有 28% 認為 Fed 縮減購債會晚於明年 Q1。

3. 達沃斯世界經濟論壇：

本屆達沃斯世界經濟論壇將於週一 (25 日) 至週五 (29 日) 召開，而考量新冠疫情 (COVID-19) 因素，本屆達沃斯論壇也將首次以線上對談形式舉辦。

中國國家主席習近平、德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、日本首相菅義偉等人確定將出席本屆論壇，而論壇將聚焦三大主題，包括：新冠疫情、氣候變遷、國際合作。

其中本屆論壇將特別聚焦新冠疫情，達沃斯論壇官方已表示，將在本次會議上與各國探討如何應對新冠疫情下全球面臨的經濟、環境、社會、技術等挑戰，尋求合作抗疫和推動經濟復甦的支援方案。

4. 美國上季 GDP：

週四 (28 日) 美國將公布去年 Q4 實質 GDP 季增年率初值，雖然美國經濟仍壟罩在新冠疫情之下，但市場仍預期，在美國政府的財政刺激幫助下，上季美國 GDP 季增年率將達 4.1%。

而展望今年 Q1 的美國 GDP 增長，美國經濟諮商會 (The Conference Board) 預期美國 Q1 實質 GDP 季增年率將達 2%，2021 全年 GDP 季增年率則報 4.1%，但該預測是假設新冠疫情新增病例在 Q1 達到高峰，且美國未實施廣泛封鎖，以及 Q1 疫苗持續開發出爐、並於 Q2 量產。