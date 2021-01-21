歐菲光尾盤急殺一度跌停 傳賣廠房給立訊精密 失蘋果供應鏈地位

陸股歐菲光 (002456-CN) 今 (21 日) 尾盤急殺，一度觸及跌停，收盤跌 7.26%，成交值超 12 億元人民幣。

市場傳言，歐菲光華南廠 (歐菲光廣州) 即將出售給立訊精密 (002475-CN)，據大陸媒體引述供應鏈人士消息說，這一工廠隸屬歐菲光手機鏡頭模組事業部，是蘋果供應鏈的一部分。

歐菲光核心業務為鏡頭模組研發及銷售，數據顯示，2019 年公司鏡頭模組出貨 6.6 億顆，實現營業收入 306.07 億元人民幣，占公司總營收的 59%。這次傳將出售的歐菲光華南廠，則是歐菲光 2016 年收購的索尼廣州工廠。

去年 9 月 1 日有傳聞稱，蘋果將歐菲光從其供應商名單中剔除，藍思科技承接大部分訂單，之後歐菲光公開否認此事。消息人士說，2020 年歐菲光確實繼續消化蘋果訂單，但從 2021 年開始，歐菲光不再有蘋果新訂單。

另外，上個月也有消息稱，立訊精密正研究在一家中國工廠中生產 iPhone12 mini。知情人士透露，這一工廠是從立訊精密從緯創集團收購的代工廠。去年 7 月，立訊精密宣布，將以 4.72 億美元收購緯創在中國大陸的製造業務，從而成為蘋果公司代工廠商。

立訊精密今收盤上漲 3%，收 57.90 元人民幣。