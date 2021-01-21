LG 傳已停止蘋果 iPhone 的 LCD 產線

外媒報導，南韓顯示器面板製造商 LG Display 已經停止為蘋果 iPhone 的

液晶顯示面板 (LCD) 產線，未來 iPhone SE 將僅採用夏普 (Sharp) 和 JDI 生產的 LCD 面板。

據報導，LG Display 在 2020 年第三季關閉 iPhone LCD 產線，因為該公司在這方面的獲利一直很低，但仍持續為 iPhone 提供少部分的 OLED 面板。

2020 年蘋果秋季發布的新 iPhone 機型全部使用 OLED 面板，讓 iPhone SE 成為最後一款採用 LCD 面板的蘋果手機。

據悉，LG 將重新利用其 LCD 工廠，轉向生產汽車常用的 LTPS TFT-LCD (低溫多晶矽液晶顯示器)。未來 iPhone SE 將僅採用夏普 (Sharp) 和 JDI 生產的 LCD 面板。

未來 iPhone SE 將僅採用夏普 (Sharp) 和 JDI 供應。(圖片：AFP)

目前 iPhone 12 OLED 面板多靠三星供貨，其次為 LG Display。京東方去年屢次無法通過蘋果認證，終於在去年 12 月底通過，並在 2021 年加入供應 iPhone 12 OLED 面板的行列。

近期韓媒報導，LG 位於韓國坡州市的 E6 生產線每月 LTPO 產能則只有 5,000 張， LTPO 的氧化層需要較長時間生產，製作難度和成本提高，LG 今年無法提供蘋果 iPhone 的 LTPO OLED 面板，但目前該消息仍未證實。