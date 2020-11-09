本週操盤筆記：川普法律戰、蘋果新品發布會、歐洲央行論壇

本週操盤筆記 (1109-1113)

1. 川普法律戰：

川普團隊表示，本週一 (9 日) 起將全面對數個搖擺州發起法律戰，但不少美國政界人士分析，若川普團隊無法提出明確的選舉舞弊證據，那麼法院也不可能重啟計票或宣告部分選票無效。

拜登在獲得贏得關鍵搖擺州賓州、奪得 20 張選舉人票後，得票已超過當選門檻 270 選舉人票，成為美國第 46 任總統。

市場認為，即使川普發起法律戰，翻盤機會也是仍低，而川普的法律戰策略，似乎也不被共和黨大老所認同，如共和黨籍的參院多數黨領袖 Mitch McConnell、共和黨籍參議員 Marco Rubio，皆只發言表示「每張合法選票都應被計入」，並未呼應川普的選舉舞弊指控。



2. 蘋果新品發布會：

週三 (11 日) 蘋果將召開新品發布會，這是過去三個月來，蘋果的第三場新品活動，市場預期，蘋果將發表內建自製晶片 Apple Silicon 的 MacBook，並將放棄英特爾的 X86 架構，改採用 ARM 架構。

據《彭博社》報導，本週蘋果新品發布會估將推出 3 款新 MacBook，分別是 13 吋與 16 吋的 MacBook Pro、以及新 13 吋的 MacBook Air。

3. 歐洲央行論壇：

週四 (12 日) 歐洲央行 (ECB) 主席拉加德、聯準會 (Fed) 主席鮑爾、英國央行 (BOE) 主席貝利，將共同出席歐洲央行召開的央行論壇，市場預期，三大央行總裁將在會上呼籲各國政府提出更強大的「財政政策」，以挽救被新冠疫情摧殘後的美國經濟。

上週鮑爾即在 Fed 11 月利率會議上再度呼籲：「美國經濟需要更多的財政和貨幣政策支持，如果我們能夠獲得更多的財政紓困支持，我們將有一個更強勁的經濟復甦。」

4.MSCI 半年度調整：

週三 (11 日) MSCI 將公布半年度調整報告，而相關被納入、被剔除的個股，將於 11 月 30 日收盤後生效。

此次半年度調整涉及 MSCI 全球標準指數、MSCI 全球小型和 MSCI 全球微型指數、MSCI 全球價值指數、MSCI 全球成長指數、MSCI 中國 A 股在岸指數、MSCI 中國全指數等一系列指數。