〈美國大選膠著〉川普法律戰更新！密西根、喬治亞駁回 賓州擱置部分選票

川普競選團隊以違規投票等理由，相繼在密西根、喬治亞、賓州等州提出選舉訴訟，並指稱內華達州也牽涉選舉問題，賓州法官周四 (5 日) 宣布把在延長受理期間缺乏身分證明的選票和郵寄選票分開處理，不過密西根和喬治亞州的訴訟已經遭到當地法院駁回。

川普競選團隊和共和黨在訴狀中指控，賓州不當延長丟失身分證明的處理期限，賓州法官 Hannah Leavitt 表示，州內所有存在身分證明問題的選票必須暫時擱置，待解決後再做決定。

法官的裁判代表 11 月 10 日到 12 日收到那些來自必須修補身分證明問題選民的選票，必須先擱置。其他選票則照常計票，該州也准許川普團隊得以更密切觀察開票過程。

此前，川普競選團隊指控，賓州州務卿 Kathy Boockvar 違反州選舉規則，授權把提供身份證遺失證明期限從 11 月 9 日延長至 11 月 12 日，恐因此影響選舉。原先僅允許未能在 11 月 9 日前提供身份證遺失證明選民的郵寄選票和不在籍選票得以被計算進去。

另一方面，喬治亞州與密西根州的法官都駁回相關訴訟案件。喬治亞州高級法院 James Bass 法官表示川普競選團隊「沒有證據」證明所牽涉的選票為何無效；密西根州法官 Cynthia Stephens 則認為，沒有依據能證明川普提出的條件屬實的可能性很大。

川普團隊聲稱喬治亞州的開票過程中，有 53 張遲到選票與一般選票混雜導致計票出現問題，而密西根州則要求停止計票，並請求州政府授權查票。

目前川普團隊仍持續對其他搖擺州提出質疑，該團隊聲稱，內華達州中含拉斯維加斯的克拉克郡出現投票違規行為。

針對川普對搖擺州的指控，拜登競選團隊資深顧問 Bob Bauer 表示，川普的各種訴訟「毫無根據」，這一切舉動都旨在破壞選舉完整性，而選舉法律專家也認為川普的訴訟策略不太可能對選舉結果產生決定性影響。

美聯社數據顯示，剩餘搖擺州選情非常膠著，除密西根州外，內華達、喬治亞與賓州持續開票。

拜登在內華達州領先川普約 0.9% ，且有望拿下密西根州的選舉人票。川普在喬治亞州領先拜登約 0.2%，在賓州保持領先，但拜登正在拉近差距。