日本央行10月利率會議紀要：應避免貨幣寬鬆政策過早結束

日本央行 (Bank of Japan) 週一 (9 日) 公布 10 月 28、29 日兩天的利率會議紀要，由於疫情的長期化發展，導致日本經濟復甦步調放緩，有政策委員認為「必須避免相關政策的過早結束。」

日本央行 10 月召開的金融政策決定會議上，為了向日本企業提供資金調度援助、穩定金融市場，決定維持當前極度寬鬆的貨幣政策。

由於歐美國家肺炎疫情再度升溫，還有美國總統大選影響，有意見認為，「要以最高程度的警戒態勢，來面對可能出現的市場急遽變化。如果有必要，應當機動性的採取政策因應。」

由於短期利率的上升基調，有一位政策委員指出，「為了不讓市場產生誤會，將這項訊息解讀成日本央行在貨幣寬鬆方面的態度軟化，溝通方面必須充分留意。」

也有意見認為，因受到疫情影響而發生惡化的企業金融，提供相關支援「於現在更是最優先的課題。」此外，也有委員擔心副作用的發生，認為在危機因應若是走向長期發展，朝著成長方向的構造改革恐怕會受到延誤。

而日本央行大量買進 ETF 等的作法，有委員認為，目前市場上的必要性已稍微薄弱，該次會議雖然多次提到「在當前有必要持續的積極買入」，不過在另一方面也有意見指出「為了在真正需要進行買入的時間點不至於發生困難，有必要多下功夫來強化政策的持續力」。