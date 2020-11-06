【Wen姐筆記】川普不尬意輸的感覺？叩關13000再遇亂流

美國總統選舉計票拜登逆轉勝，但川普似乎不尬意輸的感覺，打算改打法律戰，美國總統大選結果仍在膠著中。不過台股隨著美股續揚繼續北上，外資連 4 買成為推升台股往 13000 點叩關功臣。不過叩關 13000 點再遇亂流? 台股仍得提防震盪幅度擴大! 關鍵點位為 12865、12919 與 12953 點。

大盤今日如欲嘗試射門 13000 點，12900 點關卡站穩是必要條件，兩端哨站為 12888 與 12919 點，而 12953 點正式進入射門區，13000 點兩端哨站為 12977 與 13023，衝過之後視軋空力道，衝過 13031 點，台股也將改寫歷史新高! 不過站穩仍比路過重要。但如震盪過程中，12865 點未能守住，則需提防回測 12831 與 12800 點關卡，棄守 12800 點護城河 12777 點，則本波射門攻勢又將轉弱，指數將再度陷入月季線攻防。12747 與 12700 點關卡如再棄守，空方氣焰又將升高，12700 點兩端哨站為 12717 與 12682 點! 再棄守對多方極為不利。

美國總統選舉的劇本，似有逐步往金融市場最不樂見的狀況發展，只要計票時間延長，都是動盪擴大的危險因子。台股今天又逢周五，留意是否有短線獲利下車，以及不願在動盪時刻抱股過周末的調節壓力。

盤面需留意的仍是電子權值股的表現，不過拜登概念股太陽能、綠能與電動車等，可視為人氣指標，也不宜在爆量後出現虎頭蛇尾，都可能使得盤面震盪擴大! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)