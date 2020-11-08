〈美國總統大選〉分裂國會延續 共和黨掌參院 民主黨掌眾院機會高

美國新任總統由拜登出線，但美國國會選舉的開票作業仍在進行中。截至周日 (8 日) 中午，根據 CNN 提供的最新數據顯示，參議院民主與共和兩黨在席位上暫時呈現拉鋸，眾議院則是民主黨取得優勢。

資料來源: CNN

參議院現階段選情膠著，就國會席次來看民主黨與共和黨表現相當，民主黨似乎有希望拿下參議院的可能性，達成市場最初預期「藍色浪潮」中的一塊拼圖。

目前參議院未定票數還下 4 票，當中共和黨有很大機率可以取得阿拉斯加和北卡兩州的席位。至於喬治亞州的兩個席位，因為兩黨推出的四位候選人都沒有拿到獲勝所需的過半數選票，根據規則將於 1 月 5 日進行決選來確定最終席位的歸屬。

如果民主黨能順利拿下喬治亞州的兩個席位，那麼民主與共和兩黨最後在參議院打成 50-50 平手。

根據美國法律規定，在平手情況下將由副總統擔任參議院議長，擁有額外的一票。所以拜登順利出任總統的情況下，賀錦麗就可以為民主黨拿下這最關鍵 1 票的優勢。

不過外界評估民主黨要在喬治亞州全拿席位的機會不高。

資料來源: CNN

至於眾議院席次方面則比較沒有懸念，再由民主黨取得多數席次的機會極大。

CNN 指出即便民主黨在眾議院目前的票數尚未超過 218 席，但根據追蹤民主黨已取得席次的統計模型，以及對目前民主黨大幅領先的分析來看，CNN 預測民主黨可保住多數席次。

Checkpoint Capital CEO Billy Weber 認為，自 11 月 3 日大選日以來，市場做出的決定 (大漲) 就是預期國會僵局將持續下去，因為參議院仍有很大機率由共和黨掌控。這意味藍色浪潮不會發生，拜登主張的加稅政策不易推動。

他認為從現在到年底將關注是否新一波的財政刺激計劃能在國會通過，以及刺激計劃的規模會有多大，這些都還是未知數。

Pantera Capital 則表示一個分裂的政府，即民主黨的白宮和共和黨掌控的參議院，這可能會給聯準會帶來更大壓力 (因財政政策推出可能延後或規模不足)，恐將有再擴大資產負債表的行動出現。這種印鈔的做法將推升黃金、比特幣等資產價格。