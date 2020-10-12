本週操盤筆記：蘋果新品發布會、美股財報季開跑、台積電法說會

本週操盤筆記 (1012-1016)

1. 蘋果新品發布會：

週三 (14 日) 蘋果將召開新品發布會，市場預期，蘋果將公布 5G 版 iPhone，另外除了 5G iPhone 外，外界也預期有 HomePod Mini 等其他新品問世。

德銀分析師 Jeriel Ong 預期，5G 版 iPhone 將推出四款機型，而旗艦款的 iPhone 12 Pro 可能會內建三相機系統和光學雷達，以提高擴增實境 (AR) 的能力。

2. 美股財報季開跑：

美股自 10 月 13 日起，將由嬌生 (JNJ)、摩根大通 (JPM)、花旗 (C) 打頭陣，正式揭開 Q3 美股財報季序幕。

據調研機構 FactSet 數據顯示，目前華爾街中位數預期顯示，估計 S&P 500 第三季 EPS 年增率將衰退 20.5%。

另外，受到新冠疫情影響，美股企業發布財測之意願也是大幅下降，截至上週五 (9 日) 為止，S&P 500 僅只 69 間企業公布財測，其中 23 間發布負面財測、46 間發布正面財測)，遠低於同期 5 年平均的 104 間。

3. 台積電法說會：

週四 (15 日) 台積電 (2330-TW)(TSM-US) 將召開法說會，外資預期，在趕工華為出貨和大客戶積極投片下，預估台積電第三季 EPS 將落在 4.65 至 4.8 元間，可望延續上季強勁動能，再改寫單季新高。

外資預期，除 iPhone 新機銷售強勁，台積電還可受惠內含半導體成長，將是 iPhone 新機最大受惠者，雖然第四季起沒有華為營收挹注，但在蘋果 5 奈米處理器需求暢旺帶動下，台積電第四季營收可望季增 8% 至 10%，表現將優於市場預期的持平水準。

另外，市場亦關注台積電是否再次上修資本支出，台積電今年以來已二度上修資本支出至 160-170 億美元，法人認為，台積電對第四季資本支出有 52.7 億美元，全年共超過 243 億美元，遠高於今年的目標 170 億美元，本次法說會三度上修資本支出機會頗大，總金額上看 200 億美元。

4.OPEC+ 召開技術委員會：

週四 (15 日) OPEC 將召開聯合技術委員會，市場關注 OPEC+ 是否討論調整減產政策，尤其是 2021 年的減產計劃。

由於全球新冠疫情，今年油價和需求暴跌，OPEC 秘書長穆罕默德巴金多 (Mohammad Barkindo) 上週四曾樂觀表示，石油市場的最壞情況已經過去。

上週四 OPEC 公布的年度報告《世界石油展望》指出，從長期來看，預計全球石油需求每日將增加近 1000 萬桶，2040 年預估將增至 1.093 億桶，到 2045 年將增至 1.091 億桶。2019 年的日產量為 9970 萬桶。