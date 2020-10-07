外資回補聯電 加碼台積電、記憶體族群 內資同步跟進

台股今 (7) 日強勢翻紅，終場收在 12746.37 點，上漲 42.14 點或 0.33%，守住短中均線，成交值 1630 億元，三大法人聯手買超 80 億元，其中外資昨日大砍聯電，今日反手回補逾 6 萬張，並加碼台積電，投信也跟進，並鎖定記憶體族群華邦電、南亞科。

外資今日持續買超台股，共 58 億元，台指期淨多單也增加 2467 口，來到 30080 口；投信買超 4.83 億元，自營商同步買超 17.23 億元，三大法人合計買超 80.07 億元。

觀察外資今日操作，昨日大砍聯電後，今日回補 6.1 萬張，躍居買超冠軍，同步買超晶圓代工的台積電 7501 張；加碼記憶體族群的華邦電與南亞科，分別買超逾 2 萬張、1.6 萬張，其他買超個股包括元大台灣 50 反 1 9766 張、元大滬深 300 正 2 7772 張、欣興、華新、台橡等。

外資賣超排行方面，調節面板雙虎友達、群創分別 2.5 萬張、7781 張，其他電子股包括金像電 9673 張、鴻海 8366 張；其餘則有統一、中華電、英業達、永豐金等。

投信同步買超南亞科 2786 張、聯電逾 400 張，其他電子股則有友達、晶電、元晶、欣興、安集等；賣超則鎖定台泥、榮成、金居、微星、廣達、金像電、貿聯 - KY 等。

自營商買超標的包括南亞科、聯電、長榮、松翰、強茂、聯發科、友達、華邦電、欣興；賣超標的則有群創、台橡、康舒、王道銀行、台灣大、大田、精成科等。