〈台股盤後〉台積電領軍半導體走強 指數翻紅守住均線

台股今 (7) 日不受美股收黑影響，台積電強勢翻紅，領軍半導體族群走強，加上記憶體族群撐盤下，指數開低走高，最高站上 12774.36 點，終場收在 12746.37 點，上漲 42.14 點或 0.33%，守住短中均線，成交值 1630 億元。

蘋果第二次秋季發表會將在下周登場，蘋概三王今日表現不同調，台積電在外資高喊目標價 600 元加持下，股價開低走高，盤中翻紅後一路強漲，終場收 443 元，漲幅 0.8%；大立光盤中一度止跌反彈逾 1%，惟尾盤漲勢收斂，終場收平盤；鴻海表現最弱勢，終場下跌 0.5%。

其他權值股方面，在台積電強勢領軍下，半導體族群表現強勁，聯發科震盪走高，突破季線反壓，收漲超過 5%；聯電表現不俗，一度站上 29.6 元，終場收 29.5 元，漲幅逾 4%。

盤面上以記憶體、IC 族群表現最強勢，其中，南亞科受惠 9 月營收重返 50 億元大關，終場大漲超過 5%；華邦電同樣收紅盤，也有 2% 漲幅；IC 族群方面，笙泉、大中、富鼎及安國均收漲停，鑫創、松翰、杰力、點晶等表現同樣不俗。

法人表示，台股今日未受美股拖累，近期新台幣強升助表現相對有撐，不過台股與美股連動性高，加上美國總統大選將至、美中關係持續緊張，估大盤短期走勢維持高檔震盪。