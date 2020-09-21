本週操盤筆記：鮑爾與梅努欽國會聽證、特斯拉電池日、多位Fed官員談話

本週操盤筆記 (0921-0925)

1. 鮑爾、梅努欽出席眾議院聽證會：

本週聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)、美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將出席國會聽證會。

其中，週二 (22 日) 鮑爾將出席眾議院金融服務委員會聽證，並就疫情救助、補助措施和經濟安全法案作證詞；同日美國財政部長梅努欽也將出席聽證。

週三 (23 日)，鮑爾將出席眾議院新冠病毒特別小組委員會聽證，並就疫情應對措施作證詞，聽證會將審視就業市場以及額外財政刺激的必要性等議題。

週四 (24 日)，鮑爾將出席參議院銀行、住房和城市事務委員會聽證，並就疫情救助、補助措施和經濟安全法案作證詞；同日美國財政部長梅努欽也將出席參議院金融委員會聽證，並就疫情紓困措施發表證詞。

2. 特斯拉電池日：

週二 (22 日) 特斯拉 (TSLA-US) 將召開股東會，同日並將舉辦「電池日」活動，市場預期，特斯拉將公布「百萬英哩」新款電池的開發細節，或是也可能直接宣布「百萬英哩」新款電池已經問世。

結合特斯拉先前曝光的專利來看，特斯拉「百萬英里」電池將是一種鋰離子電池，採用新一代單晶 NMC 532 陰極和一種新的先進電解質，可以使電動汽車持續行駛 100 萬英里 (約合 161 萬公里)，將大幅增加電池的使用年限。

市場分析，如果這一技術能夠成功落地，新的電極組合使電池可以達到 4000 多次的充電週期，特斯拉電動車未來有望能夠在不更換電池的情況下，累計行駛里程超過 100 萬公里，整車壽命比燃油車還長。

3. 多位 Fed 官員發表談話：

Fed 9 月利率會議結束之後，Fed 官員也解除了禁聲期，本週包括 Fed 第三把交椅、紐約 Fed 主席威廉斯 (John Williams)、達拉斯 Fed 主席卡普蘭 (Robert Kaplan)、芝加哥 Fed 主席伊文斯 (Charles Evans) 將發表談話。

由於紐約 Fed 主席威廉斯為 FOMC 永久票委、其餘 Fed 主席也是 2020 年與 2021 年票委，故市場經濟學家高度關注，這些 Fed 官員針對第四季的美國經濟展望，以及 2021 年的貨幣政策預期，是否可能談及停止 QE。

4. 富時羅素公布 WGBI 年度評估結果：

週四 (24 日) 富時羅素公司將公佈全球政府公債指數 (WGBI) 的年度評估結果，市場預計，中國公債有 80% 機率被納入該指數中，預計將帶來 1400 億美元至 1700 億美元的被動資金流入。