TikTok命運倒數計時！36 小時內川普將做出決定

TikTok 命運倒數計時中，外媒週四引述消息人士報導，美國總統川普將在未來 24 至 36 小時內決定 TikTok 在美國的命運。

甲骨文收購 TikTok 美國業務的交易截止日期為 9 月 20 日，消息人士週四透露，美國總統川普希望在 24 至 36 小時內對甲骨文和 TikTok 的交易做出決定，而且沃爾瑪 (WMT-US) 將與甲骨文 (ORCL-US) 合作。

川普一直與內閣成員和其他顧問會面，以決定是否批准這筆交易，但國務卿龐培奧 (Mike Pompeo)、財政部長梅努欽 (Steve Mnuchin) 和總統女婿庫許納 (Jared Kushner) 等人意見不一。

因母公司字節跳動仍保有多數 TikTok 股權，甲骨文和 TikTok 合作案並未打消川普政府對國家安全的疑慮。

消息人士稱，美國財政部週三發出的修改條款，以解決國家安全問題，而字節跳動和甲骨文公司已接受該條款。

美國總統川普週三說：「概念上來講，我可以說我不喜歡。在未得知更多合作案細節前，我不準備簽署任何協議。」

美國總統川普將在未來 24 至 36 小時內決定 TikTok 在美國的命運。(圖片：AFP)

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和其他官員正在努力確保美國公司擁有的 TikTok 股權能超過 50%。

不過，消息人士週四稱，持股比例一直不是談判的主題，也不太可能改變。

此外，沃爾瑪 CEO 預計將在新成立的 TikTok 美國業務董事會中佔有一席。截稿前，沃爾瑪沒有立即對此消息給予評論。

受此消息影響，台北時間週四晚間 11 時許，沃爾瑪週四早盤上漲 0.3%，甲骨文下跌 1.53%。