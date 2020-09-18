Fed 印鈔已見頂！除非發生這兩種情況

週四 (17 日) 華爾街分析師點評，除非發生這兩種情況，否則 Fed 印鈔力度已見頂。

對市場來說，週四 (17 日) 是艱難的一天，投資者對 Fed 感到失望，因為 9 月利率決策發布後， Fed 未提到任何新的刺激措施，繼續維持「寬鬆延續、但難更強」的貨幣政策態度，未來難見更超額的流動性挹注。

美股週四盤中時段 (台北時間周五凌晨 1 時許)，美股三大指數拋售持續，道瓊下跌逾 200 點，標普下跌逾 1%，科技股為主的那指跌逾 2%。

那指週四盤中跌逾 2%(圖片：investing)

聯準會 (Fed) 週三 (16 日) 結束 9 月利率決策會議，宣布利率政策按兵不動，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，預計 2023 年底前不會升息，但未提到任何新的刺激措施。

G-Plus Economics 首席經濟學家 Lena Komileva 表示，除非經濟新震盪或財政政策失誤，否則市場已經看到「Fed 刺激力道見頂」。

Lena Komileva 認為：「Fed 新通膨架構並沒有帶來新的政策機制或新的行動，而是形成了一個較平緩的政策週期，仍能提供更大通膨刺激，以對抗經濟向新常態的調整。」

Lena Komileva 稱：「這強化了我們的觀點，即除非美國經濟遭遇新外來衝擊，或財政政策失誤未能在 11 月大選後為經濟復甦帶來新的支撐，市場已看到 Fed 刺激力道見頂。」

誠如 Fed 主席鮑爾在週三記者會上呼籲國會採取行動，市場現聚焦在國會的新一輪刺激法案。

Fed 主席鮑爾在週三記者會上呼籲國會採取行動 (圖片：AFP)

AxiCorp 市場分析師 Milan Cutkovic 表示，兩黨談判持續卡關，進一步的拖延可能會影響市場，投資者對缺乏進展感到越來越不耐煩，如果不能很快達成協議，市場情緒可能會變壞。

高盛經濟學家 David Mericle 指出，鮑爾呼籲國會出台更多的財政刺激措施存在風險。

David Mericle 解釋，如果民主黨候選人拜登 11 月美國總統大選中獲勝，可能意味著「大規模新刺激來襲」，但若本月新一輪刺激法案談判失敗，以及選後政府分裂，都將增加經濟復甦放緩的風險。